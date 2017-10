Golpean a machetazos en la cabeza a pibe de 15 años: está grave

Un adolescente de 15 años está grave luego de ser golpeado brutalmente en la cabeza con una especie de machete. La víctima fue trasladada en un auto particular al Hospital de Emergencia Clemente Álvarez (Heca) por un familiar en un auto particular. El agresor aún no está identificado.

El hecho ocurrió este sábado a la noche en inmediaciones de Valparaíso y Virasoro cuando de acuerdo a fuentes policiales, Kevin N., de 15 años, resultó lesionado durante una pelea.

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) dijeron que hay medidas en reserva para identificar al agresor y aclarar los motivos que llevaron al brutal ataque y que hay personas que aportaron datos del posible responsable.

Interviene el fiscal Pablo Pinto de la Unidad de Homicidios Dolosos, el Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigación (PDI) y por razones de jurisdicción, personal de la comisaría 13ª.