Golpe y susto para Marco Ruben

Fue un momento de preocupación. Marco Ruben terminó maltrecho el primer tiempo del juego ante Independiente. Dejó el terreno con evidentes muestras de dolor en un pie y se quedó en el vestuario. De todos modos, el cuerpo médico auriazul ya realizó estudios y descartó cualquier lesión muscular o articular en el pie del goleador.

Marco Ruben no salió a jugar el segundo tiempo del partido ante Independiente. Es que, promediando la primera parte, el goleador sufrió “un traumatismo directo en un empeine”, explicó el doctor Diez. Y producto de ese golpe, no pudo participar del complemento. De todos modos, según el médico del plantel Canalla, “Ruben no padece ninguna lesión ósea ni articular en el pie, por lo que seguramente se incorporará a entrenar con normalidad desde el miércoles (por mañana), en la vuelta al trabajo del plantel”.

Además de hablar sobre el estado de salud de Ruben, el médico auriazul, Marcos Diez, hizo referencia a Giovani Lo Celso, que fue preservado y ni siquiera integró el banco ante el Rojo. Aunque el facultativo auriazul dejó en claro que tenía “el alta para jugar”.

Respecto de Lo Celso, Diez confió que estaba “recuperado completamente de la molestia muscular que padecía, pero el cuerpo técnico prefirió preservarlo”. Por esta razón, el talentoso volante no estuvo ni siquiera entre los suplentes el último domingo ante el Rojo.

El doctor Diez también dejó precisiones sobre la recuperación de Musto, que hace un mes sufrió una lesión ligamentaria en la rodilla derecha. “No hay un tiempo definido para su vuelta, pero la intención del cuerpo técnico es tenerlo para jugar la semifinal de la Copa Argentina”, dijo el doctor.

Otro empate de la reserva

Los equipos de reserva de Rosario Central e Independiente empataron ayer por la mañana. El partido, que se disputó en la cancha principal de la ciudad deportiva de Granadero Baigorria, finalizó igualado en un tanto. Y las emociones llegaron en el comienzo de la segunda parte, el Tiki Banega puso en ventaja al Canalla, y Alan Franco anotó luego para los de Avellaneda. Con este empate, los auriazules suman 11 puntos en el torneo de la divisional, producto de3 triunfos, 2 igualdades, y 3 derrotas. Y el próximo viernes se pondrán al día al completar un partido postergado ante Arsenal de Sarandí, también en Baigorria.

El equipo que dirige Leonardo Fernández ayer formó con: Jeremías Ledesma; Ángel Gómez, Nicolás Giménez, Santiago Heredia, y Matías Recalde; Félix Banega, Matías Mansilla, Diego Becker (ST Maximiliano Lovera), y Matías Palavecino; Joel Reinoso (ST Agustín Maziero) y Rodrigo Migone (ST Ezequiel Rodríguez). Mientras que en el banco, los que quedaron sin la chance de ingresar fueron: Juan Pablo Romero, Facundo Almada, Ezequiel Montero, y Agustín Coscia.

El árbitro del partido fue Matías Arévalo; y contó como asistentes con Alan Anria y Fabián Jaimes.