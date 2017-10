Gol, récord e historia: Kun Agüero ilusiona a los ciudadanos

Sigue haciendo historia. El delantero argentino Sergio Agüero grabó su nombre para siempre en el Manchester City al convertirse en uno de los dos máximos goleadores del club desde su fundación con una marca de 177 tantos, alcanzada hoy con el primer gol en la victoria sobre Burnley 3-0 por la novena fecha de la Liga inglesa de primera división.

Con un penal marcado a los 30 minutos del primer tiempo, el ex Independiente igualó el récord que disponía en exclusividad el británico Erik Brook, una gloria que defendió la camiseta de los ciudadanos entre 1927 y 1940.

Agüero, de 29 años, logró el registro histórico en 262 encuentros desde su llegada a Manchester en 2011, procedente del Atlético de Madrid de España; mientras que Brook necesitó de 493 partidos para alcanzar la misma producción.

Feliz por el triunfo y por el ⚽️177 ⚽️. Y vamos por más!!/Glad about our win and for my ⚽177 ⚽. And we're going for more!! C'mon, City!!

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) October 21, 2017