Gobierno oficializó cuadro tarifario del gas con topes de 300% y 400%

El Gobierno aprobó, a través de sendas resoluciones del Enargas publicadas en el Boletín Oficial, los nuevos cuadros tarifarios del gas que tendrán vigencia a partir de este viernes con un incremento de hasta 300% para los usuarios residenciales de la categoría R1-R23; de 350% para usuarios R31-R3; de 400% para usuarios R34 usuarios R34 y de 500% para usuarios SGP.

La medida contempla tarifas diferenciales para quienes “registren un ahorro en su consumo igual o superior al 15% con respecto a igual período del año anterior”.

El texto normativo aclaró que “el monto total, con impuestos incluidos, de las facturas” que emitan las empresas distribuidoras “no podrá superar el monto máximo que resulte de aplicar los porcentajes” detallados en las distintas categorías “a la factura con impuestos incluidos, emitida al mismo usuario e igual período de la facturación correspondiente al año anterior”.

Asimismo, añadió que “los límites de incremento sobre los montos finales facturados establecidos se aplicarán siempre que el monto total de la factura supere la suma de $ 250”.

Los nuevos cuadros tarifarios se conocen tras la audiencia pública realizada a mediados de septiembre pasado en la Usina del Arte del barrio de La Boca.

Para dar mayores precisiones sobre las nuevas tarifas, está previsto que hoy a las 11 el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, brinde una conferencia de prensa en el microcine del quinto piso del Palacio de Hacienda, según lo adelantado anoche por fuentes oficiales.

El Ministerio de Energía y Minería fijó nuevos precios de gas natural en Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), tras declarar válida la audiencia pública realizada el mes pasado, determinó los nuevos cuadros tarifarios para ese servicio por parte de cada una de las empresas licenciatarias.

Las medidas se adoptaron mediante la resolución 212 del Ministerio de Energía y sucesivas resoluciones del ENARGAS publicadas también hoy en el Boletín Oficial.

En la resolución del Ministerio de Energía se indicó que “en el sendero que se implementa a partir del presente, se prevé que los precios en PIST para la Patagonia, La Pampa y Puna, teniendo en cuenta el tipo de cambio vigente y el valor del precio objetivo en PIST en cada momento, sean equivalentes a US$ 1,29 / MMBTU a partir del 1 de octubre de 2016; de US$ 1,48 / MMBTU a partir del 1 de abril de 2017; de US$ 1,69 / MMBTU a partir del 1 de octubre de 2017; de US$ 1,93 / MMBTU a partir del 1 de abril de 2018; de US$ 2,20 / MMBTU a partir del 1 de octubre de 2018; de US$ 2,52 / MMBTU a partir del 1 de abril de 2019, de US$ 2,89 / MMBTU a partir del 1 de octubre de 2019”.

En la normativa se tienen en cuenta afirmaciones de participantes de la audiencia pública que tuvo lugar en la Usina del Arte el mes pasado, así como la presentación que el propio ministro de Energía realizó en esa ocasión.