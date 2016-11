Gobierno estudia ampliar el “Ahora 12” a 18 cuotas

El subsecretario de Comercio Interior, Javier Tizado, señaló hoy que el Gobierno tiene en estudio la posibilidad de ampliar el programa “Ahora 12” a 18 cuotas sin interés, con el fin de “fomentar el consumo”.

“La verdad es que estamos trabajando en varias medidas y no me gustaría confirmar algo que por ahí después no sale y generar una expectativa falsa”, sostuvo el funcionario.

Pero admitió que “en la medida que ayude al consumo, todas las medidas son buenas”.

“Cuando uno piensa en bienes durables, la posibilidad de pagarlos en mayores cuotas es mejor, porque impacta menos en el bolsillo de los consumidores, como en la línea blanca”, añadió Tizado.

En declaraciones a radio La Red, el funcionario enfatizó: “lo que nosotros estamos haciendo desde la Secretaría de Comercio, es trabajar en medida que alienten el consumo y por ende la producción nacional. Trabajamos en mecanismos para tratar de fomentar el consumo”.

Para Tizado, el programa Ahora 12 “ayuda a mantener el consumo activo, y va creciendo mes a mes”.

Esa iniciativa está vigente desde 2014 en alrededor de 78 mil comercios de todo el país, en los cuales puede comprarse en 12 cuotas sin interés de jueves a domingo.

Indumentaria, calzado, libros, anteojos y celulares se encuentran entre los productos más comercializados a través de este programa.

La última renovación de Ahora 12 fue el 30 de septiembre último, cuando el Poder Ejecutivo decidió extender su vigencia hasta el 31 de enero del año que viene.

Desde el inicio del programa a agosto de este año -–último dato oficial disponible-–, las ventas a través de “Ahora 12” alcanzaron más de 85 mil millones de pesos, con más de 39 millones de operaciones; de esa forma, acumulaba un crecimiento interanual del 32%.

En este marco, Tizado destacó que el consumo “está mejor” ahora que cuando comenzó el mandato de Mauricio Macri, ya que, dijo, “la inflación está siendo controlada”.