Gobierno, CGT y empresarios buscarán hoy acordar un bono

Ministros del gabinete nacional recibirán hoy en la Casa Rosada a la plana mayor de la CGT y del empresariado para iniciar el denominado Diálogo para la Producción y el Trabajo, que en su primer encuentro buscará consensuar un bono de fin de año para trabajadores activos y así desactivar el paro de la central obrera que continúa latente.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, encabezará la delegación de funcionarios y estará acompañado por ministros como Jorge Triaca (Trabajo) y Mario Quintana (Coordinación Interministerial), mientras que por la CGT asistirán los miembros del triunvirato, Juan Carlos Schmid, Héctor Daer, Carlos Acuña, además de integrantes del Consejo Directivo.

En tanto, asistirán por los empresarios el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Adrián Kaufmann Brea, el de la Cámara Argentina de Comercio, Jorge Di Fiori, y el titular de la Came, Osvaldo Cornide, entre otros.

La reunión se desarrollará luego de que el gobierno y la CGT negociaran la semana pasada un bono de 1.000 pesos para jubilados y beneficiarios de la AUH y ahora se incorporará a los empresarios para tratar de definir una compensación para trabajadores privados activos, a la que los gremialistas buscarán poner un piso de 2.000 pesos.

En la previa, los sectores más “dialoguistas” de la CGT que participan de las negociaciones sorprendieron al afirmar que el bono para jubilados y AUH “es insuficiente”, ya que antes habían dicho que eso representaba “un paso adelante”.

Por su parte, los sectores más combativos de la CGT –el moyanismo y el gremio de Bancarios que no integra la conducción de la central– y las dos CTA criticaron duro el monto del bono y presionan a los dialoguistas para convocar lo antes posible a una medida de fuerza.

Horas antes de asistir al encuentro en la Rosada, el integrante del triunvirato, Carlos Acuña, advirtió que al gobierno hay que “darle apoyo por cuatro años” porque para ese período fue electo, pero advirtió que “si gobiernan sólo para los patrones” habrá conflictos. “Discutiremos con los sectores privados y estamos pidiendo un piso de 2.000 pesos como referencia y que cada sindicato discuta con su sector”, adelantó Acuña en declaraciones radiales.

Un punto a resolver será el del bono para los trabajadores activos del sector público, sobre lo cual Triaca sostuvo que cada provincia se debería ocupar de esa demanda según su propia situación fiscal, mientras que circulaban versiones acerca de que el Ejecutivo podría comprometerse a dar una compensación de fin de año sólo para la administración pública nacional. En ese contexto, algunos gobernadores ya adelantaron que no cuentan con fondos para el bono y que sin ayuda extraordinaria de Nación será imposible abonarlo, por lo cual temen que se pongan en marcha huelgas de los estatales provinciales.

“Un pacto”

Por su parte, el jefe de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, repudió el encuentro de hoy, al considerar que “no es una mesa de diálogo social” sino “un pacto” y aseguró que habrá un paro con movilización para la última semana de octubre de ambas CTA junto con algunos sectores más duros de la CGT y movimientos sociales.

Diálogo social

Por otro lado, el gobierno nacional convocó para hoy a representantes de organizaciones sociales y la Iglesia, en una mesa tripartita por el diálogo social que se realizará una hora después del encuentro con la CGT y los empresarios.

Se trata de la primera convocatoria oficial de este tipo a las organizaciones sociales; entre las cuales confirmaron su presencia Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (Ctep).

”Funcional al Gobierno”

El titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, consideró ayer que un paro general “sin la CGT” sería “funcional al gobierno” y consideró que, en caso de que no se alcance un acuerdo en torno de las demandas de la central obrera, sería “un error muy grande” no realizar una medida de fuerza porque, “con el tiempo, los dirigentes pagarán las consecuencias”. Además, lamentó que el triunvirato que conduce la CGT no haya tomado “el rumbo de respetar lo acordado en el Confederal” del 23 de septiembre pasado, que planteó la posibilidad de realizar un paro.

Yasky y Palazzo en Santa Fe

El secretario general de la CTA nacional, Hugo Yasky, y el líder de los bancarios Sergio Palazzo participarán hoy en Santa Fe de distintas actividades gremiales en rechazo a la política económica del gobierno de Cambiemos y en reclamo de un nuevo aumento salarial. Yasky y Palazzo compartirán un plenario conjunto abierto de delegados de la CTA y de la CGT Regional Santa Fe, en el hotel UNL-ATE desde las 16. Por la mañana, Palazzo también se sumará a una protesta que se desarrollará en pleno microcentro santafesino, en el marco del plan de lucha de los bancarios.