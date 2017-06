Giustiniani pidió anular el aumento de la tarifa del agua

Tres diputados de Santa Fe presentaron un proyecto en la Legislatura local para que el Ejecutivo provincial deje sin efecto el aumento del 20% en la tarifa de agua, aprobado mediante una resolución del 2 de junio del Ministerio de Infraestructura y Transporte.

Se trata de una iniciativa de los diputados Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger (ambos del bloque Igualdad y Participación), y de Fabián Palo Oliver (UCR), que solicita que se “deje sin efecto los aumentos en las tarifas del servicio público de agua” hasta tanto “no se garantice el derecho constitucional a la participación de los/as usuarios/as mediante audiencias públicas”.

El pedido de los legisladores oficialistas se suma al de colegas de otros bloques, como el peronista Luis Rubeo, y entre sus argumentos señala que sin la participación ciudadana el incremento tarifario será desestimado por la Justicia, en virtud de que no cumple con el artículo 42 de la Constitución Nacional.

“Además, estamos hablando de un aumento que en el año va a significar un aumento del 70% y no hay inflación, no hay paritaria, no hay nada que haya aumentado el 70%; la verdad que es de una irracionalidad absoluta y esto también incumple el mandato constitucional de que las tarifas deben ser justas y razonables”, dijo Ausburger.

En declaraciones a medios provinciales, la legisladora recordó que “en la audiencia que participamos a principios de año, que generó el aumento del 40% que ya tuvimos durante este año, tanto el Poder Ejecutivo como el Ente Regulador reconocieron asignaturas pendientes que tienen en relación a este servicio, como la tarifa social, la instalación de medidores y un nuevo cuadro tarifario”.

Fuente: Télam