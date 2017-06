Giuliano lanzó su precandidatura a diputado nacional

El espacio Un Proyecto Santafesino presentó este lunes su lista de precandidatos a diputados nacionales por Santa Fe, que será encabezada por el actual concejal de Rosario Diego Giuliano, quien estará acompañado por Laura Venesia. Este sector, conformado tras la alianza entre el líder del Frente Renovador Sergio Massa y su par del GEN Margarita Stolbizer para competir en la provincia de Buenos Aires –bajo el nombre de 1País– llevará a la radical Daniela León como primera precandidata al Concejo rosarino, el cual actualmente preside, acompañada por Simón Boffelli, Rodrigo Cerdá y Cecilia Petrocelli.

En el acto realizado en el hotel Rostower, estuvieron presentes los diputados nacionales Alejandro Grandinetti, Vanesa Massetani, José Ignacio de Mendiguren, Cecilia Mereau y Raúl Pérez. Además del presidente del Frente Renovador Santa Fe Eduardo Romagnoli.

Allí, los candidatos y referentes de este espacio ratificaron la línea de lo propuesto a nivel nacional por Massa y Stolbizer de despolarizar la elección y brindar una alternativa a Cambiemos y al peronismo.

“Es momento de suturar las lastimaduras. Hay un pasado que no se quiere ir y que le encanta la grieta para no explicar la corrupción, y un presente al que también le encanta la grieta para no explicar el incumplimiento de las promesas de campaña”, expresó Giuliano.

Por otra parte, el precandidato a diputado nacional consideró que “Un Proyecto Santafesino significa luchar fuertemente contra el narcotráfico. Santa Fe no es una provincia narco, es una provincia de trabajadores y productores”.

Por su parte, Grandinetti indicó: “Quedó demostrado que hay un nuevo espacio en la provincia de Santa Fe con un equipo trabajador que confluyó en una idea de provincia y de país. Con Massa y Stolbizer vamos a terminar con la grieta en la Argentina. La grieta es el relato y el relato es la evasión de los problemas concretos de la gente”.