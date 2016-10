Gio Lo Celso: “Lo que pasó no se puede recuperar”

Giovani Lo Celso está jugando sus últimos partidos con la camiseta de Central. Pero el “10” canalla no quiere irse con las manos vacías. Y si tiene una chance de gritar campeón antes de incorporarse al Paris Saint Germain es en la Copa Argentina. Ayer, en conferencia tras el entrenamiento, el talentoso jugador canalla habló del encuentro de Boca que se viene. Pero además se mostró muy conforme con lo que hizo el equipo de Eduardo Coudet el fin de semana pasado, en la goleada ante Arsenal.

“Lo que pasó en la final de la Copa Argentina no se puede recuperar y no lo van a devolver. El partido es trascendental para nosotros y vamos a ir por todo”, comentó Gio. Y luego añadió: “Central me dio todo, estoy jugando en el club del que soy hincha y soñé desde chiquito. No queda otra que disfrutar”.

—Se habla mucho sobre la fecha en que se enfrentarán a Boca. ¿Tenés preferencia por algún día para jugar?

—Me da igual, porque la realidad es que tenés que ganarle a Estudiantes, Boca y Newell’s. Estamos a la expectativa de que se elija la fecha y nada más.

—El triunfo con goleada incluida llegó justo antes de que lleguen partidos importantísimos…

—Se viene una seguidilla linda. Jugamos con el puntero, después Boca y luego con Newell’s. Eso nos va a marcar como equipo. Pero estamos contentos porque se vio el Central que estábamos acostumbrados a ver. Por momentos hicimos grandes partidos y no fuimos contundentes.

—¿En qué deben hacer hincapié en este mini receso?

—Es una semana distinta sabiendo que no hay fecha, pero estamos enfocados siempre en mejorar día a día y viene bien para recuperar. Intensificamos los trabajos porque queremos aprovechar lo máximo posible para mejorar.

—En lo personal, ¿cómo analizás el partido que tuviste ante Arsenal?

—Soy muy exigente conmigo y no quedé conforme con mi primer tiempo, pero me fui feliz por el trabajo del equipo.

Temas canallas

Varios diferenciados. El plantel canalla volvió ayer a la tarde al trabajo. De la rutina que se llevó a cabo en Arroyo Seco hubo varios jugadores que entrenaron de manera diferenciadas. Son los casos de: Esteban Burgos y Hernán Menosse (sobrecarga muscular), Walter Montoya y José Luis Fernández (con traumatismos) y Teófilo Gutiérrez, quien se recupera de una distensión muscular. En tanto, el que trabajó con el kinesiólogo fue el recientemente lesionado Cristian Villagra, quien padece una distensión muscular que le demandará al menos 10 días de recuperación.

En busca de la definición. La dirigencia canalla aguarda la confirmación de cuándo y dónde enfrentará a Boca por los cuartos de final de la Copa Argentina. Ayer, hubo contactos con la gente de la organización y volvieron a expresar que no quieren jugar el 26 de este mes. Y si bien esperan que la definición se conozca antes de este viernes, ayer hubo un rumor muy fuerte de que se podría jugar los primeros días de noviembre en San Juan. Otro partido sin confirmación es Racing frente a Gimnasia, mientras que San Lorenzo jugará ante Godoy Cruz el miércoles 12.

Líder por primera vez en la historia de AFA

Las inferiores de Rosario Central están viviendo unos días especiales. Es que por primera vez en la historia, en AFA, el Canalla es el líder de la tabla general. Bajo la coordinación de José Antonio Chamot la cantera auriazul mira a todos desde arriba producto de los 189 puntos que acumula tras la disputa de 102 partidos jugados en las 17 fechas que lleva la Copa Campeonato.

Central nunca en la historia estuvo como líder en la tabla general desde que participa en AFA y tampoco terminó entre los tres primeros. Al campeonato de inferiores le quedan cuatro fechas. Los próximos rivales del Canalla serán: River, Estudiantes, Arsenal y Atlético de Rafaela.

Las inferiores auriazules pelean el campeonato en cuarta, sexta y octava división.

La cantera canalla llegó a la primera posición de la tabla acumulada tras enfrentar a Talleres. Ante los cordobeses sumó 14 puntos sobre los 18 que se pusieron en juego. La cuarta de Hugo Galloni ganó 2 – 0, la quinta que dirige Fernando Lanzidei igualó 2-2, la sexta de Germán Rivarola terminó en tablas, la séptima de Ricardo De Alberto ganó 3-2, la octava que dirige Iván Potepan se impuso también por 3-2 y la novena de Cristian Daniele ganó 1-0.

El próximo fin de semana el Canalla jugará ante River. Las divisiones mayores serán locales en la Ciudad Deportiva, mientras que las menores serán visitantes en Ezeiza.