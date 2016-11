Gina Valenti en concierto: experiencia musical y visual

“Siempre soy en tiempo real. La música debe ser así. Pero cuando estoy tocando, la que se está componiendo soy yo”. Esa idea paradigmática, vertida hace algunos años por la compositora Gina Valenti en un diálogo con este medio, toma nuevas implicancias al descubrir la obra que dará a conocer mañana, en el teatro El Círculo (Laprida y Mendoza), a partir de las 17.

En el marco de una nueva edición del evento TED X que busca poner en valor ideas creativas, la compositora de música para piano, también conocida por ser la creadora y directora del 404 Festival Internacional de Arte y Tecnología, brindará un concierto diferente a todo lo visto hasta el momento en la ciudad. Combinando lo visual con lo sonoro, traerá a Rosario el dispositivo Sympathist, recientemente presentado en la 13° edición del 404 realizado en Colombia, con el que busca explorar escenas imaginadas por el cerebro humano al tocar música.

Valenti subirá al escenario a la hora pautada (a las 17, aunque el evento arrancará a las 15.30), se sentará frente al piano y se colocará una suerte de casco; con él (un detector de ondas cerebrales) comenzará a interpretar la última de sus obras. La audiencia reunida en el máximo coliseo local podrá visualizar los escenarios neuronales que transcurren en la mente de Valenti producto del procesamiento en tiempo real de los datos cerebrales detectados por ese dispositivo, que reflejará los paisajes mentales de la artista, interconectando sus instintos con sus recuerdos más profundos.

Valenti anticipó que será un concierto efímero, de pocos minutos de duración, en donde sonarán dos clásicos para piano y un tema para piano y violoncello con el acompañamiento de la cellista Ximena Di Marco, docente de la Escuela Orquesta Barrio Ludueña.

El dispositivo, creado por los multipremiados artistas taiwaneses Wei Peng Kuo, Chia Hsiang Lee y Jian Wun Jhemg (miembros del Lin Pey Chwen Digital Art Lab), especialistas en instalaciones interactivas, kinéticas y programación web, explora la interrelación entre tecnologías artificiales y los ambientes naturales.

“Cuando me puse por primera vez el casco, las imágenes que se proyectaban eran particulares: cuando pensaba en algo creativo, bajaba la atención y eso definía los paisajes que se proyectaban”, contó Valenti a El Ciudadano. Y sobre la idea que dio lugar a este experimento que se verá hoy en Rosario, explicó: “Me pareció interesante ver qué sucedía cuando, utilizando el dispositivo, tocaba en vivo. Los creadores nunca pensaron que podrían potenciar así el dispositivo”.

Con la performance, la información única y las variables de las ondas cerebrales causarán cambios en las ilusiones donde la actividad neuronal es visualizada como un ciberespacio. “La era digital hizo del ciberespacio algo posible; nos volvemos devotos a que nuestro tiempo ocurra en el ciberespacio para intercambiar información y conocimiento con otras personas”, analizó Valenti, quien fue premiada por el Fondo Nacional de las Artes, becada por la UNR e invitada como Curadora Internacional a Taiwán, donde fue Jurado en el 5° Festival de Arte Digital de Taipei, entre otros reconocimientos.

En este viaje que propone con Sympathist, “las diferentes respuestas de la audiencia generarán distintas escenas dentro de mi cerebro y, gradualmente, el artefacto sumergirá a los espectadores en las capas más profundas de la conciencia. Cuando la conciencia se pierde a sí misma, en un trance, rápidamente retorna a un punto de partida de la racionalidad”, indicó la compositora y se entusiasmó: “La audiencia descubrirá un nuevo viaje cuando se sumerja en esta obra, y el detector de ondas nos permitirá liberarnos de la racionalidad, rondar alrededor de nuestros instintos y de nuestros recuerdos más profundos”.

Licenciada en Bellas Artes y docente en la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, Gina Valenti dictó seminarios sobre Arte y Tecnología en centros culturales y educativos de Argentina, Rusia, y en las Universidades de Denver (USA), Taipei (Taiwán) y León (España). Como compositora, se recuerda aún hoy el concierto que brindó hace dos años en Plataforma Lavardén en el marco de la 9° edición del Rosario Indie Sessions, pero también se presentó en Inglaterra, Austria, Bélgica, Taiwán, Rusia e Italia. Además, es creadora y directora del 404 Festival Internacional de Arte y Tecnología que se realizó en nueve países siendo el más antiguo de Argentina en su género.

“Nuestro objetivo es difundir ideas, cosas interesantes para cambiar el mundo”

Se pone en marcha mañana una nueva edición del TED X Rosario, el evento que pone en valor las ideas. Con la consigna “Pecados Capitales”, la organización, nacida hace más de tres décadas en California y que se propone difundir los pensamientos “que valen la pena”, se meterá con el tema de las “virtudes opuestas”.

“Ante el deseo desenfrenado de gloria, de acaparar riquezas, ante la envidia y la ira, frente a la lujuria, la gula y el desgano”, anticipan los organizadores locales, “Pecados Capitales” centrará su atención en conceptos como la humildad, aceptación, generosidad, desapego, paciencia, integridad, creatividad y diligencia. “¡Que los pecados capitales sirvan para despertarnos a un nuevo mundo!”, exclaman los responsables de la jornada que se realizará mañana en el teatro El Círculo.

El cronograma de actividades de este miércoles comenzará a las 15.30 (acreditación); a las 16.15 se habilitarán laboratorios de intercambio con los asistentes y, posteriormente, comenzará la serie de oradores y performances, para cerrar la jornada cerca de las 22. La entrada es gratuita pero con inscripción previa a través de la página web www.tedxrosario.com.ar.

El presentador de ceremonia será el docente y divulgador de filosofía Darío Sztajnszrajber (Desencajados, filosofía y música), y entre los quince participantes, se destacan el científico del Conicet Alejandro Vila, la actriz y cantante Josefina Scaglione, la compositora, directora y curadora del Festival Internacional de Arte y Tecnología 404, Gina Valenti; el creativo publicitario Kato Asato, el periodista Ramiro Fernández y el pionero en la industria de los videojuegos Martín Repetto.

“Nuestro objetivo siempre es difundir ideas, cosas interesantes para cambiar el mundo. Invitamos a oradores que no necesariamente piensan como nosotros porque eso no importa; las ideas no tienen cosas incorrectas”, indicó Julián Domínguez Yates en diálogo con El Ciudadano. El organizador celebró la realización en un teatro como El Círculo, máximo coliseo local, y anticipó que mañana las puertas estarán abiertas para recibir a todos los que crean en el valor de las ideas.