Gimnasia y Temperley, dos equipos con mérito extra

Que Rosario no tiene equipos en las categorías superiores de la Liga no es novedad. Y que eso obliga a que los jóvenes tengan que irse a temprana edad a probar suerte lejos de casa tampoco.

Por eso también se hace muy difícil el protagonismo de los elencos de la ciudad a nivel nacional en divisiones menores y cada vez más duro sortear una etapa provincial muy complicada, en la que se enfrentan a equipos de todo el mapa de la Bota y a elencos que llegan a tener jugadores reclutados.

Con el paso del tiempo, el protagonismo que solían tener los equipos en Sub 19 fue bajando de escalafón, para intentarlo en Sub 17 o Sub 15, cuando todavía la Liga no se llevó a los jugadores de mayor proyección.

Se recordará a Sportsmen multicampeón santafesino peleando casi siempre con Unión y también llegando lejos en la etapa nacional. Es que ese equipo del Verde tenía a chicos que jugaban Federal y Unión estaba en el TNA.

Ahora es más complicado y por eso fue muy meritorio lo de El Tala en esta temporada con el subcampeonato en U19.

Similar reconocimiento merecen Gimnasia y Temperley por su reciente campaña en el U17.

El Negro, que terminó subcampeón, viene logrando éxitos con este grupo de jugadores (épico Nacional U15 incluido) y se sobrepuso a las partidas de Marco Giordano (Regatas Corrientes), Ian Duhamel (Sportivo Las Parejas) y Francisco López (Libertad de Sunchales) para mantenerse como protagonista a nivel provincial y ahora irá otra vez por una epopeya a nivel país.

Y Gimnasia es el monarca de Sub 15 2016 y ahora de Sub 17 en esta campaña prácticamente con los mismos jugadores y lo más llamativo es que la inmensa mayoría son de 16 años, es decir que dan un año de ventaja ante la mayoría de los otros elencos. Se sumaron refuerzos como Virgili o Cardona (vienen de Atlantic), pero también son de primer año de la divisional.

El mensana vivió también una jornada especial, ya que Bautista Lugarini puede haber jugado su último partido en el equipo antes de su partida a Bahía.

En U15 y U13 todavía hay elencos rosarinos en carrera y buscarán prevalecer. Al menos, antes que la Liga venga por ellos.