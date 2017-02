Giammaría: “El gobierno ahoga financieramente a los clubes para imponer condiciones”

Mario Giammaría, presidente de la Asociación Rosarina de Fútbol, participa activamente de la reconstrucción institucional y política de la Asociación del Fútbol Argentino. “La elección de un presidente es clave para el proceso de normalización que necesita la AFA”, asegura el dirigente.

En la semana, Giammaría participó de una reunión en el hotel Embajador de Capital Federal en la que los representantes de clubes y asociaciones definieron la realización de dos asambleas trascendentales para el futuro del fútbol argentino: una el viernes 24 de febrero para aprobar rescisión del Fútbol para Todos, el nuevo contrato de TV, la reforma del estatuto y la conformación de la Superliga; y la otra será el jueves 16 de marzo con la elección del nuevo presidente de AFA.

“En la primera asamblea se tratarán puntos importantes, como la modificación de ese artículo que deja abierta la posibilidad de que los clubes puedan constituirse en sociedades anónimas. Exigimos que los clubes sigan siendo sociedades civiles sin fines de lucro”, enfatizó Giammaría en la sede de la ARF, en un mano a mano con El Hincha.

—¿Qué le parece la candidatura de Claudio Tapia a la presidencia de la AFA?

—Chiqui Tapia fue el único dirigente que ha seguido trabajando. Visitando clubes, asociaciones y equipos del interior. Igual no creo que esto sea una lucha entre unitarios y federales. Acá hay culpas de todos los sectores para haber llegado a esta situación de inacción y desprestigio de la AFA. La elección de un presidente es clave para el proceso de normalización institucional que necesita el fútbol argentino.

—¿El fútbol argentino puede recuperar la credibilidad después de la escandalosa votación a presidente en Ezeiza que terminó igualada en 38 cuando había 75 asambleístas?

—Fue un papelón y creo que el gobierno anterior jugó sus cartas por más que no haya ido a la urna con un voto. Movió algunas voluntades y transformó otras. Como en 36 años no hubo elecciones durante el mandato de Julio Grondona, en AFA no había una gimnasia eleccionaria para resolver ese tipo de casos. Aquel día se podría haber llamado a cuarto intermedio y volver a votar al otro día. Pero un dirigente se había ido, otros ya no estaban… Ahí desbarrancamos.

—En aquella oportunidad la Rosarina apoyaba la candidatura de Marcelo Tinelli.

—Mejor presidente hubiera sido Tinelli. Mucho más después de los audios que aparecieron en las últimas semanas de (Luis) Segura, que lo muestran como un dirigente permeable y complaciente a las sugerencias de directivos. También quedó afectada la imagen del presidente del tribunal disciplinario (NdR: Fernando Mitjans), a quien yo lo tenía como un tipo respetable.

—¿Qué piensa de los pedidos arbitrales de Daniel Angelici?

—No quiero ser terminante en juzgar a Angelici porque creo que es un tipo que defiende los intereses de su club. Sí repudio la accesibilidad que tuvieron dirigentes con poder de mando en AFA. Por eso no tengo dudas de que en la final de Copa Argentina entre Central y Boca hubo influencias.

—¿El gobierno juega con la necesidad económica de los clubes a la hora de negociar la rescisión del contrato del Fútbol para Todos?

—Sí, incluso más allá de lo permitido y tolerable. La debilidad de la AFA como cuerpo colegiado impidió que pudiera ponerse firme en una postura. Hay un incumplimiento de contrato y el gobierno debería estar intimado a depositarles el dinero a los clubes. El gobierno ahoga financieramente a los clubes. Y cuando más ahogados están, más condiciones puede imponerle. Faltó diálogo.

—¿La Comisión Normalizadora terminó defendiendo los intereses del gobierno?

—Apareció en todos lados como un organismo consensuado por la Fifa. Pero en definitiva no normalizó nada, sino que más bien profundizó la grave situación de algunas instituciones, a partir de su inacción y de su complacencia con el gobierno. Si hubiese habido una AFA fuerte, se lo habría intimado al gobierno para que deposite los 350 millones de pesos que viene prometiendo desde diciembre. Porque para algunos clubes, los derechos de televisación representan el 90 por ciento de los ingresos.

Giammaría dice de…

Selecciones juveniles. “Hay que hacer una reforma profunda. Cuando estaban (Hugo) Tocalli y (José) Pekerman iban a recorrer el interior para evaluar futbolistas. Pobres los chicos que fueron a jugar al Sudamericano, sin respaldo dirigencial y con un DT elegido en situación poco clara. No juzgo las condiciones de (Claudio) Ubeda, pero se habían presentado 42 proyectos y se eligió a un técnico que no lo había hecho”.

Contratos de la Selección. “En Alemania están esperando pagar por el contrato de Adidas a una autoridad constitucional legítimamente elegida en AFA. Y también está la intervención de una empresa intermediaria (NdR: Santa Mónica) que se quedaba con la mayoría de los recursos por convenios de esponsorización y giras del seleccionado. Hasta seguros contratados con compañías insolventes”.