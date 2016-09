GER tuvo su tarde soñada

Con un partido menos el Torneo Regional del Litoral en su jornada número 15 de la temporada 2016 arrojó números aceptables: 30 conquistas. El equipo con mejor ataque fue Gimnasia (9 tries) y el goleador de la fecha fue el santafesino Tomás Kerz con 27 puntos, mientras que el mejor rosarino fue Ramiro Picotto con 13 puntos.

En cuanto a la performance de los equipos, Gimnasia y Esgrima tuvo una gran tarde el pasado sábado en Paraná al vulnerar en nueve oportunidades el ingoal de Estudiantes, siendo la mejor marca de la temporada para el elenco mensana que había marcado media docena en la primera y segunda fecha. En tanto, en la otra vereda se ubicaron Jockey Club y Provincial, que por primera vez en este 2016 no marcaron tries; mientras que Old Resian por segunda vez no apoyó tries, la primera fue en la sexta jornada cuando perdió con Duendes en la fase de clasificación.

Por su parte, para el joven centro de GER Teo Castiglioni fue una tarde soñada: su equipo ganó y el polifuncional back apoyó sus dos primeros tries en primera división. Castiglioni tiene 19 años y en junio pasado conquistó la medalla de bronce con Los Pumitas en el Mundial de Inglaterra.

