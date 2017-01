Genoa mantiene la pole position por el pase de Montoya

Genoa de Italia continúa en la pole position para quedarse con el pase de Walter Montoya. Al menos, eso es lo que se desprende del resultado de distintas reuniones que estos últimos días mantuvo en Europa el representante del Chaqueño, Daniel Luzzi.

Según el empresario rosarino, “la propuesta de Genoa es, desde lo económico, acorde a lo que solicitó Central”. Pero Luzzi también admitió que los italianos “no pudieron mejorar los plazos de pago”, respecto de la oferta inicial. Y es este punto, junto al de las garantías, es el que tendrán que discutir los dirigentes canallas antes de tomar una decisión sobre el futuro de Montoya.

Mientras tanto, en Argentina, River y Boca mantienen las expectativas de poder adquirir el pase del volante canalla, que ya avisó que quiere de cambiar de aire. En este sentido, el presidente del Millonario, Rodolfo D’Onofrio, anticipó ayer que, en las próximas horas, harán una nueva oferta por Montoya, superior a la anterior (NdR: era de 5 millones de dólares limpios para Central), “en la que no habrá jugadores para intercambiar”.

En la vereda de enfrente, los xeneizes ya jugaron su carta: 4 millones de dólares limpios para los de Arroyito, más el 50 por ciento de los derechos económicos y la cesión del 100 por ciento de los derechos federativos de Fernando Zuqui.

“El Genoa sigue estando firme en la propuesta que hizo, pero no puede mejorar la cuestión financiera, como pretende Central”, explicó Luzzi. Los italianos plantearon una forma de pago en cuatro cuotas con un último vencimiento en agosto de 2019. Y los auriazules pretendían acortar plazos, algo que no se consiguió.

En otras reuniones que mantuvo en Italia, Luzzi recibió una propuesta concreta de Sassuolo, que es inferior a la de Genoa. Además, Luzzi se contactó con emisarios de dos clubes españoles. “Se mostraron muy interesados, pero proponían una negociación con compra del jugador a mitad de este año, y la intención es que Walter (Montoya) sea transferido ahora”, confió el empresario rosarino.

Por último, Luzzi abrió la expectativa de que hoy “puede sumarse el interés de otro club italiano”. Pero dejó flotando la sensación de que, al menos hasta ahora, la propuesta de Genoa es la única firme del exterior para quedarse con el Chaqueño. Y si la intención de la directiva canalla es sostener la política institucional de “vender afuera”, parece que no tendrán muchas opciones.

Al tanto de este escenario, los dirigentes de Central aguardan el regreso de Luzzi, que sería mañana para evaluar la oferta de Genoa, y tomar una decisión al respecto. En caso de que lo propuesto por los italianos no convenza, los auriazules tendrán que optar, contra su voluntad, por los ofrecimientos del mercado interno. Recién allí aparecerían en juego las propuestas de River y Boca. Y, por los últimos conflictos de índole político institucional que se dieron entre canallas y millonarios, el Xeneize tendría alguna que otra ventaja.

Racing y Lanús buscan a Torsiglieri

Sabido es que Marco Torsiglieri fue declarado prescindible por el técnico Paolo Montero. De hecho, el zaguero no participó del partido amistoso del pasado domingo contra Talleres y ni siquiera viajó con la delegación de Central a Mar del Plata. Al interés de Real Murcia de España por contratarlo, en las últimas horas se sumaron propuestas de dos equipos del fútbol argentino para llevárselo: Racing y Lanús.

Nuevamente, Racing ha venido a la carga por Torsiglieri. Tal como había sucedido en el marcado de pases anterior. Esta vez, a pedido del técnico Diego Cocca, que pretende acoplarlo en dupla de zagueros junto a Sergio Vittor tras la transferencia de Nicolás Sánchez al Monterrey de México.

Hasta que apareció el interés de Racing, el defensor de 29 años parecía acercarse al Real Murcia, equipo que milita en la segunda división del fútbol español, para irse cedido a préstamo por seis meses con una opción de compra del pase a favor del club asturiano. El margen de negociación se extiende hasta el martes de la próxima semana, debido a que el libro de pases en España cierra el 31 de enero.

A mediados del año pasado, Central le adquirió la totalidad del pase de Torsiglieri al Morelia de México, en una cifra cercana a los 2 millones de dólares. Y luego quedó rubricado un contrato por tres temporadas entre el defensor y el club de Arroyito.

Lanús es otro equipo que puja por quedarse con los servicios de Torsiglieri. Y también haría un ofrecimiento para llevárselo a préstamo al defensor que llegó a estar en carpeta de Guillermo Barros Schelotto cuando era técnico del Granate.

En Central, lo cierto es que Torsiglieri no rindió de acuerdo a las expectativas generadas para paliar las idas de Alejandro Donatti y Pablo Álvarez. Más bien, el defensor que llegó como refuerzo a Arroyito a mediados del año pasado mostró un rendimiento irregular que le quitó continuidad (recuperó la titularidad cuando el Canalla eliminó a Boca en cuartos de final de Copa Argentina) y que tuvo su punto más flojo en la recordada final contra River en Córdoba.

Real Murcia avanzó en las negociaciones. Y ahora aparecieron Racing y Lanús para llevarse a un jugador que no será tenido en cuenta por Montero para la segunda parte del campeonato.

Leguizamón a punto de llegar

José Leguizamón, el zaguero paraguayo de 25 años proveniente de Olimpia de Paraguay, llegaría mañana a Rosario para convertirse en el primer refuerzo de Central con vistas a la segunda etapa del campeonato de Primera División.

Tal como lo anticipó El Hincha hace dos semanas, Leguizamón es uno de los defensores apuntados por el técnico Paolo Montero para reforzar la zona de zagueros. Luego de jugar un amistoso con Olimpia en Montevideo ante Nacional, el futbolista paraguayo llegará en Rosario para firmar contrato por cuatro temporadas, en una transferencia que a Central le implicará un desembolso de dos millones de dólares por la totalidad del pase.

“Gracias a Olimpia que me sale esta transferencia. Le debo mucho a esta institución”, manifestó Leguizamón en declaraciones formuladas a Radio La Unión (AM 800) de Asunción, dando por asegurada su incorporación a Central.

Y aunque anoche jugó el último partido en el amistoso en Uruguay, ya le encontraron reemplazante a Leguizamón en Olimpia. Se trata de Hernán Pellerano, ex defensor de Newell’s, Vélez e Independiente que ayer arregló su vinculación al popular equipo paraguayo.

Hay acuerdo entre Central y Olimpia, equipo dueño del 50 por ciento del pase de Leguizamón. La otra mitad le pertenece a Sportivo Luqueño.

Entradas para el viernes

Hoy continuará la venta anticipada de entradas para asistir al partido que Central disputará el viernes a las 21 contra Universidad Católica de Chile en el Gigante de Arroyito.

Entre hoy y mañana, el expendio se desarrollará de 10 a 18 en las boleterías del Gigante y también en la Tienda Oficial de Zona Sur, ubicada en San Martín y Ayolas.

El viernes, la atención en la Tienda Oficial de Zona Sur se extenderá hasta las 18, mientras que en el estadio las ventanillas permanecerán habilitadas hasta la hora de comienzo del encuentro. Los valores son: generales socios, 70 pesos; no socios, 140. Las plateas salen 100 para socios y 200 para no socios, en tanto que los niños menores de 12 años no abonarán entrada.

Abonos para plateas

De 10 a 18, hoy arranca la venta de abonos a plateas en la sede de Mitre 853 y en la subsede del Cruce Alberdi (Catamarca 3538), para aquellos socios que deseen asegurarse una butaca en el primer semestre de 2017.

La primera etapa de la venta de abonos se desarrollará desde hoy hasta el viernes, con expendio exclusivo para socios con Tarjeta Canalla, que otorga un 15 por ciento de reintegro y 6 cuotas sin interés.

La segunda se llevará a cabo a partir del lunes 30, con venta de abonos con todos los medios de pago y con la continuidad de la promoción de Tarjeta Canalla.

Para poder adquirir el abono, la cuota social debe estar al día.

Los abonos a plateas tendrán los siguientes valores: tribuna río, 1800 pesos; sector Cordiviola, 2200; y Cordiviola Preferencial, 3500. El 15 por ciento de reintegro con Tarjeta Canalla se hará sobre el valor del abono.