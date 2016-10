“Generar empleo es la única forma de combatir la pobreza”

El ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, dijo hoy que las políticas del Gobierno apuntan a “generar empleo digno” porque “es la única forma de combatir la pobreza”, al tiempo que aseguró que en julio y agosto se revirtió la tendencia del primer semestre y se comenzaron a generar puestos de trabajo.

“Para nosotros la generación de empleo digno, que le permita a la gente recuperar la movilidad social, es el objetivo del Gobierno. Las inversiones, el desarrollo de una economía abierta al mundo tiene como trasfondo la voluntad de que se genere empleo. La generación de empleo es la única forma de combatir la pobreza”, afirmó Triaca en diálogo con radio Mitre.

Según el funcionario, “desde el primer momento reconocimos una circunstancia muy difícil en el sector social, primero poniendo los números en orden, reconocer el 32 de pobreza, el 9,2 de desempleo, entender que había una dinámica contractiva en Argentina, pérdida de puestos de trabajo”.

“Ese reconocimiento nos llevó a establecer ciertas acciones, esas acciones tienen que ver con poner una red de contención que es lo que hicimos los primeros meses del año, los 400 y 500 pesos en mayo, la devolución del IVA, la reparación histórica de los jubilados, la convocatoria anticipada del Consejo del Salario fueron medidas pensadas en dar contención en un momento que sabíamos que iban a ser difíciles”, afirmó.

Triaca aseguró que “esos momentos difíciles hoy empiezan a despejarse porque vamos en un sendero que creemos que es correcto y se empieza a dar muestra de que eso es así; en el primer semestre del año reconocemos pérdida de puestos de trabajo, mientras que en julio y agosto se ha revertido la pérdida de trabajo, ha empezado a generarse puestos de trabajo de manera positiva”.

Consultado acerca de las negociaciones con el sector sindical, dijo que “hay una vocación de diálogo. Desde el primer momento hemos avanzado en temas específicos como asignaciones familiares, mínimo no imponible de ganancias, ahora hemos dado el reconocimiento para el aguinaldo a fin de año, el bono para los jubilados que cobran la mínima, todo eso lo hemos trabajado con la dirigencia sindical”.

“Todo eso hace pensar que el paro no tenía razón de ser”, consideró.

Respecto de la posibilidad de que se pague a fin de año un bono a empleados estatales, dijo que “cada jurisdicción lo tiene que analizar de acuerdo a las posibilidades que tiene, nosotros no le podemos imponer un criterio a algunas provincias que no tienen los recursos para poder hacerlo; cada uno lo tiene que negociar en la medida que esos recursos los tengan disponibles, sino sería imponer algo que no pueden soportar las arcas de las provincias”.

Asimismo, se refirió a las paritarias y analizó que “se firman en distintos momentos del año, no es lo mismo en enero que las que se firman en agosto o las que se están firmando en este mes que son semestrales, esas diferencias hacen que el reconocimiento de la inflación se maneje de distintas maneras, por eso creemos que hay un reclamo de recomposición salarial para algunos sectores pero no creemos que tenga que ser una cuestión generalizada

También explicó que el bono para beneficiarios de planes sociales se pagará por familia y no por individuo porque “nosotros hacemos los esfuerzos fiscales que podemos, tenemos una relación de mucha confianza con la dirigencia sindical y les decimos la verdad, eso ha generado confianza”.

“Tengo absolutamente claro que gobernamos para todos los argentinos pero que nuestro orden de prioridad es que en esta transición nos ocupemos de los que más necesitan entendiendo que en esta transición tenemos que ir haciendo los cambios para darle crecimiento a la economía argentina, porque es a través de ese crecimiento de la generación de empleo, con lo que vamos a dar la posibilidad de que muchos argentinos salgan de la pobreza”, concluyó.