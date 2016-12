Ganancias, segundo round: Rubeo y Giustiniani respaldan proyecto

Dos referentes de la Legislatura santafesina respaldaron ayer el proyecto de reforma del impuesto a las Ganancias presentado por sectores de la oposición al gobierno de Mauricio Macri, que recibió esta semana la media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación y prevé un aumento del mínimo no imponible (lo sube a 44 mil pesos brutos para trabajadores casados y 33 mil para solteros y compensa la detracción gravando la renta financiera, a jueces, mineras y juegos de azar).

El diputado provincial del Frente para la Victoria Luis Rubeo instó a los senadores nacionales santafesinos del Partido Justicialista a votar “a favor de los trabajadores”. Además criticó al gobernador Miguel Lifschitz, quien había señalado que “no es un buen proyecto”, porque “si bien busca otorgar un mejor beneficio a los trabajadores” implica “un costo fiscal importante” para la Nación y las provincias. “El gobernador Lifschitz no sólo piensa y gobierna cada vez más parecido al ingeniero Macri, sino que además prefiere directamente estar en contra de los trabajadores y a favor de la política conservadora nacional”, expresó Rubeo con dureza.

Además el diputado peronista sostuvo: “Espero que los senadores del justicialismo no le hagan caso al pedido del gobernador, sobre todo (Omar) Perotti, que ya tiene antecedentes de este tipo, como cuando votó a favor de los fondos buitre en lugar de hacerlo por el país”.

Finalmente, y en referencia al ex intendente de Rafaela, Rubeo aseguró que “hay algunos supuestos compañeros que se olvidan los mandatos del movimiento, desconocen la historia y traicionan las banderas”.

Por su parte, el también diputado provincial Rubén Giustiniani pidió al presidente Macri que no vete la ley, en caso de que sea aprobada por el Senado. “Con responsabilidad, le decimos al presidente de la Nación que no vete la ley de reforma del impuesto a las Ganancias, porque este impuesto no lo pueden pagar los trabajadores y trabajadoras”, expresó el ex senador nacional anteanoche en una cena del espacio Igualdad y Participación, realizada en el Club Sportivo América.

La CTA planea un paro antes de fin de año si Macri veta la ley

El secretario general de la CTA Autónoma Pablo Micheli amenazó ayer con convocar a un “paro en diciembre” entre las distintas vertientes del movimiento obrero en caso de que el presidente Mauricio Macri vete la reforma del impuesto a las Ganancias.

“Si el presidente llega a vetar Ganancias, desde las dos CTA planteamos que no podemos aceptar que el gobierno ponga la pata en la cabeza del Congreso y de las centrales sindicales. La respuesta va a ser contundente. En comunicación con la CGT entendimos que tenemos que unirnos. Sería una macana tener que hacer un paro en diciembre”, advirtió Micheli, líder de una de las dos fracciones de la CTA. “No vamos a aceptar que el presidente quiera una monarquía”, fustigó en diálogo con radio Futurock.

El dirigente sindical recalcó que el veto sería una señal inequívoca del plan gubernamental para “avanzar en una profunda reforma laboral”.

“Desde su punto de vista, los trabajadores estamos demasiado bien. Macri piensa con cabeza de empresario y tiene intención de avanzar en una profunda reforma laboral. Pretende que tengamos el régimen laboral de Asia”, denunció. Y sentenció: “Cuando él habla de atraso en los convenios colectivos, lo que está diciendo es que tiene que haber menos costos laborales para los empresarios”.

Por su parte, el integrante del triunvirato de secretarios generales de la CGT Héctor Daer admitió que el proyecto sobre Ganancias “no conforma totalmente” a esa central sindical, pero consideró que “es un gran avance”.

Además, el también diputado nacional del Frente Renovador sostuvo que Macri “tiene que tranquilizarse”. “Es una barbaridad que el presidente haya tratado a (Sergio) Massa de impostor. La demagogia es haber él planteado en campaña algo que ahora dice que es inviable”, enfatizó.

Scaglia cuestionó “contradicciones” en el socialismo

La diputada nacional del PRO Gisela Scaglia consideró ayer “lamentable” que el gobernador Miguel Lifschitz asegure que Santa Fe perderá 2.500 millones de pesos con la modificación del impuesto a las Ganancias, “mientras los diputados socialistas (Hermes) Binner y (Alicia) Ciciliani acompañaron el proyecto opositor”. “Es lamentable que el gobernador declare una cosa mientras que los diputados socialistas Binner y Ciciliani, se unieron al kichnerismo y acompañaron el proyecto opositor”, exclamó la legisladora. Y continuó: “Las declaraciones de Lifschitz son contradictorias al voto de Binner y Ciciliani, quienes acompañaron la actitud irresponsable del kichnerismo y el massismo. Hay que pensar en la gente y no en la foto de prensa”, manifestó.