Ganancias: el Movimiento Sindical Rosario exige voto y respeto

El Movimiento Sindical Rosarino (MSR) y tres de los referentes históricos del gremialismo local, Antonio Ratner, del Sindicato de Trabajadores Municipales; Oscar Barrionuevo, de Obras Sanitarias, y Alberto Botto, de Luz y Fuerza, exigieron públicamente “urgente tratamiento y aprobación” del proyecto de ley que reforma el régimen del impuesto a las Ganancias. El proyecto cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y está en tratamiento en el Senado de la Nación.

Días atrás, cuando todo parecía indicar que iba a pasar al recinto de la Cámara alta para su sanción definitiva, no obtuvo despacho de comisión y todo se postergó, ante la advertencia del gobierno de Mauricio Macri de un veto.

En ese sentido, el secretario general de Luz y Fuerza, Alberto Botto, a la par que pidió a los legisladores la aprobación reclamó al gobierno nacional que “respete la decisión soberana emanada del Congreso”.

“Este proyecto todavía es insuficiente con la promesa que hizo el presidente de la Nación en su campaña con respecto al pago de Ganancias, pero pedimos tanto a legisladores como a gobernadores que voten con responsabilidad”, remarcó.

En esa línea, sobre el potencial veto de Macri, el dirigente lucifuercista advirtió que “el rechazo y repudio será contundente” si ocurre. “Ya vetó la ley antidespidos. Creo que esto sería el cachetazo definitivo y ya nadie necesitaría otro gesto más para darse cuenta que no es un gobierno que va a favorecer el derecho de los trabajadores”, cargó Botto.

“Me parece que ahí la CGT tiene que ser contundente porque quien no colabora con la gobernabilidad ni con la paz social es justamente el gobierno de Mauricio Macri. Que los legisladores estén a la altura de las circunstancias y que voten lo que tengan que votar. Si no, el paro nacional será la respuesta a este tipo de políticas”, esgrimió el dirigente.

Por su parte, el secretario general de Obras Sanitarias de Rosario, Oscar Barrionuevo, fustigó también al jefe de la Casa Gris por oponerse a las modificaciones. “El gobernador Miguel Lifschitz mantiene una postura de espaldas a los trabajadores que no condice con los postulados de un partido centenario y de perfil obrero como es el socialismo. No se entiende por qué en esta oportunidad se alínea con el gobierno nacional en contra de los derechos de los trabajadores”, arremetió.

“El de Ganancias es un tema de estricta justicia social. Me parece horrible, principalmente porque el laburo no es una ganancia. Son repudiables los desaciertos de la política con respecto a esta temática”, apuntó Barrionuevo.

Y concluyó: “Una política mentirosa nos lleva a este lugar. El presidente Mauricio Macri lo dijo en campaña que en su presidencia no se iba a pagar Ganancias; esto es una estafa al pueblo”.

Por su parte el municipal Antonio Ratner respaldó la reforma con la ecuación del círculo virtuoso. “Nosotros venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo que el salario no es ganancia. Y teniendo en cuenta que un 65 por ciento del ahorro que se va a producir en los trabajadores al no descontar Ganancias, eso iría al consumo. Y eso sería tan necesario para reactivar las fuentes de trabajo. Cierra para todos los trabajadores menos para el Estado nacional o provincial, que seguramente tendrán que redimensionar sus presupuesto, o buscar otro tipo de recursos, pero no nutrirse de los magros salarios de los trabajadores”, sostuvo Ratner.

Las elecciones en Uocra ratifican la actual conducción

Con una alta participación en las distintas delegaciones del gremio de la construcción, el actual secretario general de la seccional local, Carlos Vergara, logró ayer la reelección y estará al frente de la Uocra Rosario por cuatro años más. El dirigente agradeció el respaldo de los afiliados y se comprometió a acentuar la gestión en la defensa del trabajo en la región.

Los comicios en todas las delegaciones dependientes de la seccional Rosario –que son San Lorenzo, Cañada de Gómez, Villa Constitución y Venado Tuerto– transcurrieron entre las 8 y las 18 con normalidad y con una masiva participación de afiliados.

Vergara agradeció el respaldo de los trabajadores y ratificó la continuidad de la gestión “en defensa del trabajo y las mejoras en las prestaciones para la familia constructora”, en línea con la conducción a nivel nacional de la Uocra de Gerardo Martínez.

“Lo que los compañeros expresaron en las urnas no es ni más ni menos que un voto de confianza a esta dirigencia. Es un reconocimiento al trabajo que venimos realizando y un fuerte respaldo a continuar con este camino”, maró el dirigente al término de los comicios.

Vergara fue designado tres años atrás por Gerardo Martínez como interventor en Rosario y San Lorenzo “para poner fin al desmanejo reinante” en las filiales del gremio de la construcción. Ahora ganó los comicios al frente de la lista Blanca, de la agrupación Muocra.

El dirigente recordó que todas las conquistas logradas por su gestión a nivel regional “son un fiel reflejo de la política gremial que promueve la conducción nacional del gremio”, y resaltó que el acompañamiento fue “una muestra contundente de la consolidación del vínculo entre los trabajadores de la construcción y esta dirigencia”.