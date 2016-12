Game of Thrones, otra vez la serie más pirateada del año

La exitosa serie de HBO Game of Thrones fue el programa de televisión más pirateado en Internet durante 2016, por quinto año consecutivo, seguida por The Walking Dead, informó un medio especializado.

Según detalló hoy Torrent Freak, Game of Thrones registró una cantidad de descargas no autorizadas similar a la del año pasado, con un pico de 350.000 personas compartiendo un mismo episodio en simultáneo, justo después de la emisión del capítulo final.

“Esto no significa necesariamente que la piratería no haya crecido. Mucha gente hizo el cambio desde los torrents (los archivos que se intercambian punto a punto -P2P- para transferir contenidos) a sitios de streaming en los meses pasados, lo que probablemente tuvo un impacto en los números”, señaló Torrent Freak.

A la serie de HBO le siguió en el segundo lugar The Walking Dead, también segunda en 2015, y en el tercer lugar se ubicó la flamante Westworld.

El ránking de las 10 series más pirateadas del mundo en 2016 se completa con The Flash, Arrow, The Big Bang Theory, Vikings, Lucifer, Suits y The Grand Tour.

Según Torrent Freak, este año continuó la tendencia en el aumento de descargas de contenidos de alta definición: “En los años recientes muchos piratas se movieron desde las copias de 480p a 720p y 1080p, en parte gracias a una mejor disponibilidad de banda ancha”.