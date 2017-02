Gael García Bernal encontró intrigante su rol en “Neruda”

“No existen parámetros para ponerle fronteras a la creatividad, éste fue un personaje que me costó mucho pero me sentí inmensamente feliz de hacerlo porque me comprometió de otra manera, había algo en ese personaje que es el detective que persigue a Neruda que me intrigó y quería ver qué pasaba por su mente mientras iba tras uno de los más grandes poetas del mundo”, expresó el actor mexicano Gael García Bernal sobre su personaje en Neruda, el film del chileno Pablo Larraín recientemente estrenado en Rosario.

García Bernal enfrentó uno de los desafíos más grandes de su carrera: interpretar al personaje que sintetiza el universo ficcional y justifica la intriga de Neruda, penúltimo film del cineasta chileno Pablo Larraín. Neruda toma un episodio de la vida del poeta chileno en un momento clave de la historia de su país, la crisis política que enfrentó como senador del Partido Comunista en 1948, al pararse de frente a la persecución que inició al gobierno de entonces a la izquierda, y lo forzó a su primer exilio. En el guion, escrito por el dramaturgo Esteban Calderón, García Bernal encarna al detective de la policía Óscar Peluchonneau, encargado por el presidente Gabriel González Videla, producto de una coalición que incluyó al PC chileno, para perseguir a Pablo Neruda hasta dar con él como fuera.

García Bernal ya había trabajado con Larraín (cineasta que ahora participa en la puja por los Oscar de Hollywod con Jackie, versión libre de un momento de la vida de Jacqueline Kennedy) en una obra trascendente como lo fue No, que le permitió recibir el premio Ariel en México. García Bernal es dueño de un singular histrionismo, que aportó a propuestas disímiles como Diarios de motocicleta, El pasado, El ardor, Eva no duerme y Vidas privadas, todas coproducciones con la Argentina; y también participó de El crimen del padre Amaro, Babel y La mala educación, entre otras. Neruda forma parte de la sólida filmografía de Larraín, y logra sacar polémicas conclusiones acerca del personaje de Neruda y su tiempo, a partir de una ficción que en ese sentido resulta más efectiva que cualquiera aproximación que se pudiera ajustar a hechos concretos de su vida.