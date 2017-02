Futsal: segunda fecha llena de goles

Se disputó la segunda fecha del Torneo de Verano de Futsal con más de noventa goles en once encuentros. Los clásicos entre Usar vs. Sirio y Jockey vs. Unión Americana fueron los partidos destacados de la jornada, que dejó como líderes de cada grupo a Newell’s, Regatas, Jockey y Talleres.

Ni la lluvia, ese viejo enemigo del futsal, pudo impedir que el Torneo de Verano continúe su curso. El certamen organizado por la Asociación Rosarina de Fútbol vivió el último fin de semana su segunda fecha, con la intensidad y pasión que caracterizan a este deporte que busca su propio lugar.

Zona Centro

La jornada tuvo inicio el pasado jueves, con el clásico entre Unión Sionista y Argentino Sirio. El triunfo fue de Usar, que pudo dar vuelta el encuentro en casa para imponerse 5-2. Damián Epsztein y Ezequiel Dolber, dos de los referentes, marcaron el camino para la remontada; mientras que Leviton, Grossman (con un golazo de taco) y Noe Dolber sellaron el triunfo.

Al término del encuentro, quienes se enfrentaron en la misma cancha fueron Sagrado Corazón y Asociación Cristiana de Jóvenes. Ambos conjuntos llegaban tras perder en la primera jornada, siendo Sagrado quien pudo sumar de a tres en esta ocasión, con un resultado final de 8-4.

Mientras tanto, Provincial recibía en el Salvador Bonilla a Newell’s en un duelo que arrojaría al nuevo líder de la Zona Centro. Pese a un mejor comienzo del local, que llegó a tener una ventaja de dos goles, la Lepra pudo empatarlo y en el minuto final marcó en dos ocasiones para imponerse 5-3.

Zona de la Costa

En un grupo donde participan cinco equipos de Primera División, fue Regatas quien pudo sacar una luz de ventaja por sobre los demás. Todos los partidos debieron postergarse debido a la lluvia, recuperándose dos de estos el pasado lunes, mientras que Rowing vs. Italiano se disputaba al cierre de esta edición.

Regatas goleó 5-0 en condición de visitante a Remeros Alberdi y es líder con puntaje ideal. El equipo auriazul es habitual protagonista de los campeonatos de futsal de la Rosarina, y no quiere que este Torneo de Verano sea la excepción.

En el otro duelo que se disputó el pasado lunes, Rosario Central venció 2-1 a Náutico. El canalla comenzó en desventaja tras el tanto de Boscacci para el conjunto local, pero los goles de Dreiszigacker y Giménez le dieron el ajustado triunfo a los dirigidos por Jorge Crozzoli.

Zona Oeste

Peculiar fue la situación que se vivió en Fisherton. Las instalaciones del Jockey Club permitieron que dos partidos se jueguen en simultáneo el lunes por la noche en canchas paralelas.

Todos los flashes sin embargo estuvieron en el empate entre Jockey y Unión Americana, el clásico de Fisherton. El local llegaba luego de un sólido triunfo en la primera jornada mientras que CUA debía sobreponerse a la salida de varios de sus referentes.

El trámite no decepcionó a los presentes que vivieron un partidazo lleno de emociones con seis goles, una expulsión y numerosas sextas faltas (o “doble penal”). Roberti abrió la cuenta para Unión; Garfinkel, Cattaneo y Francisco Pire pusieron el duelo 3-1 para Jockey, pero Kasevich y Pérez pusieron el 3-3 final.

El otro duelo jugado en Jockey fue aquel entre Banco y Echesortu, con triunfo del conjunto rojo por 8-2. Salvia fue el goleador de la noche con tres tantos, mientras que Mastrangelo, Delmonte (2) y Chianelli cerraron la goleada de los dirigidos por Canavecio.

Párrafo aparte amerita el triunfo de Horizonte. El club de calle Suipacha caía 2-0 ante Parquefield el viernes por la noche, cuando el encuentro debió suspenderse por la lluvia. El juego se retomó el lunes y Horizonte fue una aplanadora, marcó en seis ocasiones para vencer 6-2.

Zona Sur

Cinco clubes de Segunda División y apenas uno de Primera conforman este grupo. Deportivo Unión Central y Talleres RPB comparten la punta luego de ganar sus dos partidos de la zona.

Talleres marcó ocho tantos y no recibió ninguno en su goleada a Tiro Suizo como local. El equipo de Villa Gobernador Gálvez tuvo un gran comienzo de 2017 luego de su descenso el año último, y es uno de los clubes más goleadores de este campeonato.

Otro de los equipos más anotadores es Central Córdoba, que venció 10-6 a Nueva Aurora. El charrúa contó con Franco Ballarini como estrella de la fecha, ¡con media docena de goles! Matías Araut también estuvo encendido aportando tres goles, mientras que Ignacio Aguilo también anotó para el triunfo.

Unión Central también se impuso 7-4 ante Latinoamérica, y quedó como líder de la zona con Talleres. El club de barrio industrial acumula dos triunfos en dos presentaciones y sueña con un lugar en la fase final.