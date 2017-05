Futsal: Regatas ganó y sigue líder

Con cinco fechas disputadas en los principales torneos masculinos de futsal de la ciudad, son Regatas y El Luchador quienes lideran los campeonatos organizados por la Asociación Rosarina de Fútbol, tanto en la primera división como en el certamen de ascenso.

Torneo Apertura

Toda la atención del último fin de semana estuvo en el Estadio Claudio Newell, donde Regatas venció a su escolta Newell’s, en un duelo que revivió la final del último torneo de verano, siendo esta vez el triunfo para los de la costa.

La Lepra comenzó por delante 2-0 con goles de Matías Brachetta y Damián Carugo. Sin embargo, la visita se metió en el partido con el tanto de Ramiro Pozzi y en el segundo tiempo sacó provecho de la acumulación de infracciones de su rival, para marcar en tres ocasiones por medio de tiros libres sin barrera. Esteban Pérez tuvo una eficacia del ciento por ciento y puso a Regatas por delante 4-3, habiendo marcado Mariano Sabia para Newell’s un empate transitorio.

Pozzi liquidó el juego sobre el final, dejando tiempo sólo para que Rodrigo Elías descuente para que el resultado final sea de 5-4. De esta manera Regatas alcanzó las 15 unidades en cinco juegos y le sacó seis unidades a su escolta.

Precisamente esa segunda posición ya no es ocupada por Newell’s, que fue rebasado por Jockey Club, que venció 7-4 a Remeros Alberdi para quedar seis unidades por debajo de la cima, con un partido menos disputado. Los de Fisherton contaron con las anotaciones de Baronio, Ninotti, Linares, Fre, Cattaneo y Petters (2).

Náutico también se suma a los de arriba luego de sumar su segundo triunfo consecutivo. Esta vez se impuso 4-1 a Argentino Sirio, el tricolor que también tuvo un buen comienzo del Apertura. Los goles del vencedor fueron de Boscaini (2), López y Scarabino.

Rowing es otro equipo costero que sumó un importante triunfo en la quinta jornada, venciendo 3-1 a Rosario Central para aparecer por primera vez en el campeonato en zona de play-off. El canalla, que contó con un gol de Lucas Ferreyra, no levanta cabeza y ocupa la última posición en el Apertura.

El único empate de la fecha fue entre Unión Americana y Nueva Aurora. El rojiblanco de Fisherton comenzó en ventaja con el gol de Pérez, pero Magistral dijo presente e igualó el juego a falta de 30 segundos.

En el Salvador Bonilla cerraron la fecha Provincial y Horizonte, con triunfo 3-2 del local. De esta forma, y con los goles de Mrejen, Garavelli y Anibaldi, los dirigidos por David García consiguieron su primer triunfo en el certamen.

Sólo resta jugarse el duelo entre Echesortu y Unión Sionista, que fue postergado por la humedad que hacía resbalosa la superficie de juego.

La próxima fecha tendrá estos encuentros: Usar vs. Unión Americana, Jockey vs. Rowing, Echesortu vs. Remeros, Naútico vs. Nueva Aurora, Regatas vs. Sirio, Central vs. Provincial y Horizonte vs. Newell’s.

Torneo de Ascenso

El Luchador venció 7-2 a Central Córdoba con goles de Sanz (3), González (2), Dezorzi y Pesaresi para seguir en lo más alto de la tabla. El segundo escalón, tres puntos por debajo, lo comparten Talleres, Parquefield y Tiro Suizo. El primero de ellos goleó a domicilio a Italiano por 10-2, mientras que Parquefield hizo lo propio derrotando 10-3 a Teléfonos. Tiro Suizo en cambio la tuvo más difícil, pero logró un triunfo clave por 4-3 ante Sirio “B” en condición de visitante.

Por su parte, Unión Central venció 5-2 a ACJ y no se aleja de la pelea cosechando diez unidades, las mismas que Sirio “B” y cinco menos que El Luchador. En otros partidos, Provincial “B” venció 6-2 a Libertad, Sagrado Corazón 4-1 a Banco, Horizonte “B” 8-7 a Federal y Latinoamérica 8-6 a Unión Sionista “B”.

La próxima jornada contará con estos choques: Talleres vs. Sirio “B”, Parquefield vs. Libertad, Tiro Suizo vs. Teléfonos, Banco Nación vs. Italiano, Federal vs. Sagrado Corazón, Usar “B” vs. Horizonte “B”, ACJ vs. Latinoamérica, El Luchador vs. Unión Central y Central Córdoba vs. Provincial “B”.