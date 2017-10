Futsal: Provincial venció a Echesortu

Cuna del Futsal / Especial para El Hincha

El pasado fin de semana tuvo lugar la octava fecha del Torneo Clausura de Primera división. Provincial, el gran ganador de la jornada, venció 3-2 a Echesortu y aprovechó la caída de su escolta Newell’s para alejarse a 4 puntos en la cima.

El certamen ingresó en zona de definición, y faltando sólo cinco fines de semanas para el final, cada cotejo es decisivo.

El Rojo de Jorge Cura hizo gala de esto y aprovechó cada situación de riesgo para vencer a “Eche” por 3-2 en un partido más que parejo y así mirar a todos desde arriba.

Manuel Oro y Federico García por duplicado fueron los encargados de alimentar las esperanzas de título de los de calle 27 de Febrero, para que con esta alegría lleguen a 22 puntos.

Los de la Plaza Buratovich hicieron un gran partido, pero pese a los goles de Facundo Ysasa y Mastrángelo volvieron a caer y se mantienen en la octava posición de la tabla.

Newell’s, que llegaba a la jornada como escolta y con un envión anímico favorable luego de ganarle el clásico a Central, fue sorprendido como local por Jockey, que lo derrotó por 6-4.

Pese a que arrancó ganando con un gol de Augusto Mazzuca, la Lepra no pudo aguantar el resultado y mediante los pases a la red de Ninotti en dos oportunidades, Baronio, Fre, Sullivan y Maccagno los de Fisherton se llevaron los 3 puntos y la tercera posición del Clausura.

Mariano Sabia, con su hat trick de penales, le llevó emoción a la tarde en el Claudio Newell, pero no fue suficiente y ahora los rojinegros deberán compartir la segunda posición del torneo con Rosario Central, que también tiene 18 unidades.

Fue el propio Canalla que aprovechando su localía venció 4-0 a Sirio y sigue con vida en el torneo. Octavio Lioi, Juan Pablo Crozolli, Franco Osia y Matias Crozolli marcaron para los de barrio Arroyito.

El último campeón, Usar, no quiere verse relegado en las posiciones y le ganó 6-3 a Rowing como visitante. Noe Dolber, Alan Banquer con un doblete y Nicolás Teitelman por triplicado facturaron para el Sionista que alcanzó las 13 unidades pese a tener un partido sin disputar. Dante Bay, Bruno Valenti y Javier Kleier fueron los autores de los tantos verdes.

En un duelo de instituciones que aún no lograron despegar en este torneo, Unión Americana y Remeros Alberdi igualaron 3-3. Tomarchio, Diaz y Bulla marcaron para los costeros, mientras que Biondi, Radice, Roberti lo hicieron para Unión Americana.

El otro enfrentamiento que terminó con reparto de puntos fue el choque entre Nueva Aurora y Horizonte. Juan Gilardoni (3), León Ballario y Octavio Kessel parecía que le daban la victoria a los de Barrio Parque, pero Galazzo y Van de Casteele con un póker de goles sentenciaron el 5-5 final, que llegó sobre el cierre del encuentro.

Vale aclarar que el duelo entre Náutico y el último subcampeón Regatas fue suspendido y será reprogramado.

Con los punteros

Tras 27 fechas disputadas del torneo de segunda división organizado por la Asociación Rosarina de Fútbol, el desenlace es apasionante, ya que Sirio “B” y El Luchador comparten la primera posición con 65 puntos. Los resultados de la fecha fueron: Sirio “B” 6 vs. ACJ 5; Italiano 2 vs. El Luchador 8; Libertad 2 vs. Federal 11; Central Córdoba 10 vs. Sagrado Corazón 9; Teléfonos 2 vs. Usar B 3; Tiro Suizo 3 vs. Talleres 3; Parquefield 6 vs. Banco 3; Horizonte 8 vs. Unión Central 2; Provincial “B” 0 – Latinoamérica 1.