Futsal: Argentina fue más que Vietnam

Argentina se prepara para el Mundial de futsal a desarrollarse en Colombia a partir de 10 de septiembre y eligió a Rosario como ciudad para sus dos últimos amistosos en el país antes de emprender el viaje.

El miércoles en el estadio cubierto de Newell’s y ante una buena cantidad de espectadores, el elenco conducido por Diego Giustozzi venció a Vietnam, que también participará del Mundial, por 3 a 1 con goles de Fernando Wilhelm, Alan Brandi y Cristian Borruto. Había abierto la cuenta para los asiáticos Mai Thanh Dat.

El comienzo del encuentro fue con sorpresa. Vietnam salió a ejercer una presión alta y defensa de cambios que le permitieron manejar los primeros minutos de juego e incluso ponerse en ventaja por intermedio de Dat cuando se jugaba un cuarto de hora.

Pero Argentina reaccionó de manera inmediata y en la jugada siguiente llegó a la igualdad gracias a un zurdazo de Fernando Wilhelm, quien jugará su cuarto Mundial con la casaca albiceleste.

El inicio del complemento tuvo a Argentina dominando el juego, escenario que continuó tras la expulsión de Leandro Cuzzolino y de Luan luego de una jugada en la que quedaron enredados. Con uno menos ambos equipos, los de Giustozzi mostraron lo mejor de la noche.

Tras algunas jugadas que no pudieron concretar, Alan Brandi capturó en el rebote para definir sin arquero a los 13 minutos. Cuatro más tarde, Borruto la empujó en el segundo palo para anotar el tercer y definitivo tanto.

Del encuentro tomó parte, ingresando desde el banco, Gerardo Battistoni, el único rosarino que integra la lista mundialista, que desde hace trece años juega en el futsal italiano.

Mañana, desde las 19.30, se volverán a ver las caras en el último partido previo al Mundial de Colombia donde Argentina integrará el grupo E junto a Kazajistán (será el debut el día 12), Islas Salomón y Costa Rica. Antes del encuentro principal habrá tres partidos: A las 14 Unión Americana vs. Talleres de Córdoba (femenino), a las 15.30 Unión Americana vs. Colón de Santa Fe y a las 17.30 Newell’s vs. Independiente.

