Fútbol Playa: Central juega la Copa Libertadores

Rosario Central debuta hoy en la primera edición de la Copa Libertadores de fútbol playa. El certamen se iba a disputar a principios de diciembre del año pasado, pero la tragedia de Chapecoense impidió realizarla en esa fecha.

El torneo se juega en la ciudad brasileña de Santos y tendrá a nueve equipos de Sudamérica que representarán a cada uno de los países, con la excepción de Ecuador, divididos en una zona de cinco y otra de cuatro.

El Canalla estará en el grupo B junto a Puerta del Lago de Paraguay, Santa Marta de Colombia y Punta Hermosa de Perú, equipo con el cual se enfrentará hoy a partir de las 12.45 de la Argentina.

En tanto, el grupo A está integrado por Vasco da Gama de Brasil, Malvin de Uruguay, Iquique de Chile, Hamacas de Bolivia y Reales Miranda de Venezuela.

La acción comenzó ayer con dos partidos de la zona A. En el primero de ellos Malvin derrotó 8-6 a Hamacas y Vasco da Gama superó con suma facilidad a Reales Miranda por 7-1.

Hoy, además del debut auriazul ante Punta Hermosa, por la misma zona se enfrentarán Santa Marta vs. Puerta del Lago. En tanto, por el otro grupo A jugarán: Hamacas vs. Reales Miranda y Malvin vs. Iquique.

El formato de juego será todos contra todos en cada grupo, clasificándose a las semifinales los dos primeros. Dicha instancia se jugará el sábado y el domingo será el día de la final, en el cual se consagrará el primer campeón de la Copa Libertadores de fútbol playa.

Central llega con una buena base en su plantel, mucha experiencia internacional y jóvenes del club con un potencial enorme. El arquero Sebastián Azimonti fue parte del seleccionado argentino que jugó la última Copa América en diciembre de 2016, Maximiliano Ponzetti, Hugo Longo y Cristian González Cuevas fueron alguna vez jugadores del seleccionado nacional y por este torneo contará como refuerzos con el brasileño Diogo Malias y el paraguayo Sergio Candia, de destacadas actuaciones en sus respectivos países. Entre los juveniles se destaca la presencia de Lucas Ponzetti, de apenas 16 años.

El equipo canalla tendrá como primer objetivo lograr ubicarse entre los cuatro mejores del certamen. El primer escollo será el elenco peruano en el mediodía de hoy. Encuentro que servirá de punto de partida para que los sueños se hagan realidad.