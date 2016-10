Funes: sesión del Concejo casi termina en escándalo

La sesión que el Concejo Municipal de Funes venía llevando a cabo en la noche del martes casi termina en escándalo cuando el presidente del cuerpo hizo un comentario discriminatorio por el tema que los vecinos intentaron que se tratara en el recinto. Finalmente, se retractó dando a entender que todo fue con humor.

El episodio se vivió poco antes del fin de la sesión, cuando varios vecinos intentaron que los ediles se pronunciaran sobre la denuncia que hizo un joven de nombre Alexis, originario de República Dominicana, quien días atrás denunció que fue víctima de amenazas e intimidaciones por parte de Gendarmería.

Según varios de los presentes, la intención de los vecinos fue pedirles a los concejales que apoyen a Alexis, quien dijo que sigue recibiendo amenazas de parte de integrantes de las fuerzas de seguridad nacional que están presentes en la vecina ciudad.

En el marco de la discusión, una vecina remarcó que a Alexis “lo frenaron por ser negro”. Y ante esto, se escuchó la cuanto menos insólita respuesta de parte del presidente del cuerpo, Carlos Olmedo (PRO), quien retrucó: “Si vamos al caso, la mayoría de los agentes de Gendarmería son de esa misma raza”.

La frase, cuanto menos desafortunada, hizo que varios de los vecinos presentes se fueran, concejales dieran por terminada la sesión y que incluso un compañero de bancada de Olmedo le reprochara sus dichos.

Tras esto, Olmedo intentó poner paños fríos a la situación dando a entender que lo suyo fue una humorada. Hizo como que no pasaba nada y siguió con el tema, ahora con un poco más de seriedad, aunque finalmente nada pudo resolverse.

El hecho denunciado por Alexis ocurrió el miércoles 19 de octubre, en el marco del paro nacional de mujeres. En medio de una concentración en la plaza San José de Funes, tres agentes de Gendarmería increparon a Alexis, un dominicano de 39 años que vive en la vecina ciudad desde hace más de un año junto a su esposa.

“Si no tenés documento no salgas a la calle, los dominicanos no vienen a trabajar, sé a qué vienen ustedes”, le dijo uno de los uniformados a Alexis, según el portal FunesHoy. “Sacate la gorra que me voy a acordar de tu cara cuando te vuelva a cruzar”, agregaron.

El hombre, se sorprendió por lo escuchado y entró en llanto. Pero se recuperó y decidió denunciar el episodio en primer término en el Centro Territorial de Denuncias dependiente de la provincia que funciona en el edificio municipal.

Luego, junto al abogado Santiago Bereciartúa, presentó la denuncia en la Justicia Federal.