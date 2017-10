Fuerte rugido del Tigre en Ludueña

Tiro Federal consiguió un gran triunfo tras ganarle 2-1 a 9 de Julio de Rafaela en el Fortín de Ludueña, en uno de los encuentros destacados de la fecha 13 del Federal B.

Maximiliano Ghergo en el final de la primera etapa y Brian Aguirre en el inicio del complemento anotaron los tantos del Tirolense, mientras que Rubén Tarasco descontó para el elenco visitante.

Con esta victoria, los dirigidos por Fabio Pérez se alejan del fondo de la tabla de posiciones, donde el último de la zona descenderá al Federal C.

Otro de los elencos rosarinos que obtuvo un buen resultado, fue Coronel Aguirre, quien igualó 1-1 ante Pueyrredón en Venado Tuerto. Facundo Pons abrió el marcador para el local, pero Brian Urquiza lo igualó para los de Villa Gobernador Gálvez promediando la segunda etapa. Con esta igualdad, el elenco rojiverde sigue con chances de pelear por la clasificación a la próxima fase.

El que no tuvo una buena tarde fue Adiur, que cayó 1-0 ante el líder San Jorge como visitante y se complica con el tema descenso. José Femenía anotó el único tanto de la tarde en el arranque de la segunda etapa. En el elenco rosarino se fue expulsado Nicolás López.

Además, Puerto San Martín y Unión de Totoras igualaron 0-0, y Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto empató 1-1 ante Ben Hur de Rafaela.

Con los resultados de la jornada, las posiciones quedaron con San Jorge líder con 27 puntos; PSM y 9 de Julio (R) 22; Rivadavia (VT) 21; Ben Hur (R) y Coronel Aguirre 19; Unión (T) 13; Tiro Federal 12; Adiur 10; Pueyrredón (VT) 6.

En la próxima fecha habrá duelos interesantes para los representantes rosarinos. Coronel Aguirre estará recibiendo al líder San Jorge, mientras que Adiur y Tiro Federal se medirán en un duelo clave para escaparle a la zona baja de la tabla. Completan la jornada: Unión vs. Pueyrredón, Ben Hur vs. Puerto San Martín, y 9 de Julio vs. Rivadavia.