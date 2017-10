“Fue nuestro peor partido”, sentenció Llop

El entrenador leproso Juan Manuel Llop analizó en rueda de prensa la caída ante Vélez en Liniers. Lo primero que explicó fue el motivo de las variantes realizadas en el entretiempo. “Torres salió porque no estaba al ciento por ciento y el cambio de Fertoli fue una decisión táctica”.

“Tenemos que tratar que haya más rebeldía ante la adversidad. Nos falta la decisión, esa agresividad futbolística para ganar los partidos”, enfatizó el DT.

Sobre el partido en el Amalfitani, el Chocho fue contundente al sentenciar: “Fue el peor partido. Generamos dos jugadas de gol. El rival nos ganó bien, con lo justo, pero nos ganó bien”.

“Hoy lo más importante a evaluar es el rendimiento, no la tabla de posiciones”, finalizó Llop al hablar de lo netamente futbolístico.

Por último, el director técnico se refirió a lo ocurrido en la semana durante la Asamblea de socios y trató de separarlo de lo deportivo, al decir: “Lo institucional me preocupa, pero no me afecta. Espero que al grupo no le afecte”.