Francisco pidió “rezar por los gobernantes”

El papa Francisco pidió hoy “rezar por los gobernantes”, ya que cuando una persona con responsabilidad de gobierno “es libre y puede gobernar en paz, todo el pueblo se beneficia de esto”.

“Si un gobernante no reza, se cierra en su propia auto-referencialidad o en la de su partido, en aquel círculo del que no puede salir; es un hombre cerrado en sí mismo. Pero cuando ve los verdaderos problemas, tiene esta conciencia de ‘subalternidad’, que hay otro que tiene más poder que él”, dijo el Pontífice este lunes durante la misa que celebró en su residencia de la Casa Santa Marta del Vaticano.

“¿Quién tiene más poder que un gobernante? El pueblo, que le ha dado el poder, y Dios, del que viene el poder a través del pueblo. Cuando un gobernante tiene esta conciencia de ‘subalternidad’, reza”, agregó Jorge Bergoglio.

El Pontífice convocó a los cristianos a “rezar” por los gobernantes y no dejarlos “solos”.

“‘No, yo lo he votado ’… ‘yo no lo he votado, que haga lo suyo’. No, nosotros no podemos dejar a los gobernantes solos: debemos acompañarlos con la oración. Los cristianos deben rezar por los gobernantes”, pidió.

“¿Para qué? ‘Para que podamos conducir una vida calma y tranquila’. Cuando el gobernante es libre y puede gobernar en paz, todo el pueblo se beneficia de esto”, sentenció.

“Les pido un favor: cada uno de ustedes dedique hoy cinco minutos, no más que eso. Si es un gobernante, pregúntese: ¿‘Yo rezo al que me ha dado el poder a través del pueblo?’. Y si no es gobernante: ¿‘Yo rezo por los gobernantes? Sí, por éste o por aquel sí, porque me gusta; por aquellos, no. ¡Y tienen más necesidad aquellos que éste!’. ¿Rezo por todos los gobernantes? Y si ustedes encuentran, cuando hacen el examen de conciencia para confesarse, que no han rezado por los gobernantes, lleven esto a la confesión”, planteó el Obispo de Roma.

“Porque no rezar por los gobernantes es un pecado”, finalizó.