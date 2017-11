Fotógrafos hostigados por policías y gendarmes mientras trabajaban

Una situación extraña se vivió esta mañana en pleno centro de la ciudad mientras se desarrollaba el denominado “banderazo” de los estudiantes secundarios que pasan de 4º a 5º año. Es que dos reporteros gráficos que cubrían la celebración que incluía a decenas de jóvenes fueron hostigados por policías y gendarmes.

En las primeras horas de esta tarde, la Comisión de Libertad de Expresión y Capacitación Profesional del Sindicato de Prensa Rosario emitió un comunicado en el que expresa su “rechazo por las actitudes autoritarias que en la mañana de hoy mantuvieron policías y gendarmes con dos reporterxs que cubrían la marcha de estudiantes secundarios y el llamado ‘banderazo’ de quienes pasan de cuarto a quinto año. Franco Trovato del portal Rosario Nuestro y Celina Mutti Lovera, del diario La Capital, fueron increpados y hostigados mientras trabajaban. Trovato estaba en San Martín y Córdoba cubriendo la requisa de mochilas por parte de la policía. Allí uno de los agentes se le acercó para señalarle que obstruía el procedimiento, que no hiciera las tomas y que se retirara. Ya en la zona del Monumento a la Bandera, Mutti Lovera se encontró con que dos gendarmes le ordenaron en más de una oportunidad que no hiciera imágenes de las jóvenes a quienes les decían que ‘no podían permanecer en el lugar porque no estaban vestidas de manera adecuada para un sitio histórico’. En uno y otro caso lxs trabajadores de prensa se mantuvieron firmes en que estaban realizando su tarea y, además, en espacios públicos, con lo que no se retiraron como les era ordenado”.