“Formo jugadores para jugar en Newell’s, no en otros equipos”

La casi segura salida del juvenil Nicolás Castro generó ruido en Bella Vista. El juvenil volante de 17 años era uno de los futbolistas con potencial y la forma en que se va a Boca obliga a la dirigencia y al Director Deportivo Martín Mackey a analizar la forma de cómo proteger un patrimonio que desde hace un año comenzó apuntalarse con fuerza.

El caso de Castro molestó a Mackey y tiene razones para su enojo. El pibe negó varias veces estar negociando con Boca, pero levantó sospechas cuando se negó a firmar su primer contrato por pedido del Director Deportivo, quien tenía el dato que lo estaban siguiendo tras viajar como esparrin de la selección argentina.

Boca envió una propuesta en octubre y un par de semanas después la Lepra contestó con una contraoferta, algo que no cayó bien en Mackey, ya que no se enteró hasta que trascendió mediáticamente.

Es cierto que Newell’s podía hacer poco, ya que al no tener contrato, el jugador es considerado libre. Y la única protección en el fútbol argentino es un “pacto de palabra” que hay entre los clubes de no sacarse jugadores, algo que no siempre se cumple.

Por eso Boca ofreció 120 mil dólares como “compensación” y la Lepra contestó con una propuesta que incluía objetivos deportivos y un porcentaje de venta futura.

“Yo formo jugadores para que jueguen en la primera de Newell’s, no para que lo hagan en otros clubes, ni para ganar plata. Me da lo mismo si pagan 120 mil dólares o 5 millones, porque mi objetivo es otro, que jueguen en Newell’s”, le confió Mackey a El Hincha, dejando en claro su postura.

En ese sentido, Mackey buscó la manera de proteger su trabajo en inferiores, y tras asesorarse sobre leyes laborales y deportivas, le entregó a la dirigencia una lista de 20 jugadores mayores de 16 años para hacerle contrato y de alguna manera “blindarlos” y evitar que se vayan sin que la Lepra pueda hacer nada.

“A partir de los 16 años se les puede hacer contrato y si los padres quieren llevarlo por la patria potestad no pueden hacerlo. O deben pagar la rescisión o no pueden jugar en otro lado por el plazo que uno le hace el contrato”, contó el Director Deportivo.

“No es fácil hacer una elección de juveniles, porque uno puede tener una perspectiva y no una seguridad, y no siempre se protege todo. Pero esos 20 nombres consideramos que pueden ser chicos con futuro de primera”, señaló Mackey.

La idea parece ser ideal, pero choca contra un problema, la crisis económica en el Parque. Hacer un primer contrato a 20 juveniles implica un costo anual de 6 millones de pesos, y hoy es un dinero que no hay.

Y en la situación que atraviesa Newell’s, también se corre el riesgo de meter a esos 20 jugadores con potencial en el circuito de pagos mensuales con el riesgo de no cumplir, lo que podría generar un problema que hoy no existe con esos chicos.

Pero también está el riesgo de que aparezcan otros clubes, en especial del exterior, que vengan a la carga por otros valores jóvenes y se los lleven. Como sucede con Luciano Cingolani, quien estaría en la mira del Manchester United; o con Juan Sforza, capitán del seleccionado argentino Sub 15, que tras su destacada actuación en el Sudamericano quedó en la carpeta de varios emisarios europeos.

Y así, el muy buen trabajo que está haciendo Martín Mackey en Bella Vista, con un método que empieza a demostrar que también puede dar resultados en el fútbol, tendría un punto vulnerable que atentaría contra su posible éxito: el poder del dinero.

Sigue la medida de fuerza

Los empleados de Newell’s siguen con la medida de fuerza de quite de colaboración por cuatro horas a partir del incumplimiento del pago de los haberes del mes de octubre.

Ayer la dirigencia les acreditó 2 mil pesos más, lo que acumulado suma 6.500 pesos desde el viernes, muy lejano a la promesa de mitad de sueldo el viernes pasado y el resto el 1° de diciembre, algo que a esta altura está lejos de cumplirse.

“Nos están debiendo tres cuarto del mes de octubre y ya tenemos que empezar a pensar en lo de noviembre. Estamos haciendo un cese de actividades por 4 horas en nuestro lugar de trabajo”, confió Víctor Váldez, delegado de los empleados.

“Nos avisaron que nos depositaron 2.000 pesos más, estamos cobrando en cuotas semanales, hace mucho que estamos pasando por esto. Desde que entró esta directiva nueva estamos así. Entendemos la situación y tuvimos mucha paciencia, pero necesitamos cobrar”, amplió.

Desde la dirigencia aseguran que se está buscando la forma de cumplir, pero al frustrarse la venta de Valenzuela a Columbus, y demorarse la negociación con Atlanta United por Franco Escobar y algunos juveniles, no hubo ingresos de dinero para cumplir con todos.

La preocupación de la dirigencia pasa por saber si la medida de fuerza pueda afectar el partido del sábado a la noche ante Racing, aunque tanto los empleados como el personal de Utedyc esperan no tener que llegar a ninguna medida de fuerza mayor.

El Chocho cambia

Juan Manuel Llop comenzará a trabajar hoy con su idea futbolística de cara al partido ante Racing del próximo sábado a las 21.30 en el Coloso. Y en ese sentido, el DT tiene en mente el regreso de Bruno Bianchi, pasar a Franco Escobar como lateral derecho por el suspendido José San Román y sólo le resta definir si incluye a Héctor Fertoli y mantiene entre los once a Víctor Figueroa.

El DT quedó muy conforme con el trabajo del equipo ante River, a punto tal que consideró que fue la mejor producción del equipo en el torneo. Pero no descarta incluir a Fertoli, quien estuvo cerca de ser titular ante River, pero fue al banco porque en la práctica de fútbol el Chocho no quedó conforme.

De todas maneras, el Rayo tuvo un buen ingreso ante River, además de anotar un gol, y eso le daría un lugar en reemplazo de Figueroa.

La otra duda que se presenta es saber si regresará al equipo Nery Leyes, quien ya está recuperado de un desgarro, o si el DT mantiene a Juan Ignacio Sills, de gran tarea en el Monumental.