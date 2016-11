Formica: “Mentiría si dijera que Newell’s está para salir campeón”

Cuando enganchó hacia adentro, se filtró entre dos rivales y definió apenas desviado, los hinchas aplaudieron a rabiar a Mauro Formica. Otra vez, como en gran parte del torneo, el Gato le aportó el toque de distinción a Newell’s en el triunfo sobre River. Un jugador diferente. Y recuperado.

“No me arrepiento de haber vuelto a Newell’s. Me ha tocado pasar por situaciones difíciles, que no se las deseo a nadie. He tenido dos operaciones de rodilla en seis meses. Ahora estoy disfrutando del buen momento del equipo porque siempre es lindo ganar. Me siento bien, con ganas de devolver la confianza que mis compañeros y los integrantes del cuerpo técnico depositaron en mí”, expresó Formica en conferencia de prensa.

Recuperar el nivel futbolístico le demandó muchas horas de rehabilitación al Gato. “He trabajado mucho. Y tengo que agradecerle a los doctores (Fernando) Bacci y Darío Souto, a (los kinesiólogos) Luis Craft, René (Girotti) y Pablo (Risso) que trabajaron conmigo aún en épocas de vacaciones. Con el profe (Sebastián Morelli) hemos hecho una gran pretemporada. Siempre pensando en positivo. Hoy siento que ese sacrificio valió la pena. Y quiero dar mucho más”, reconoció Formica.

Según el habilidoso delantero, “acostumbrarse a ganar es lindo y permite trabajar de una manera diferente. ¿Los objetivos? Nos pusimos metas a corto plazo y lo estamos cumpliendo. Nos quedan cuatro partidos muy importantes antes del receso. Mentiría si dijera que Newell’s está para salir campeón. Estamos para seguir peleando y no perderle pisada a Estudiantes”, aceptó el Gato.

La victoria en el Clásico no sólo permitió que Newell’s pudiera sacarse de encima una pesada mochila, sino también que los jugadores puedan soltarse a partir de una dosis fortificada de confianza. “Sabíamos que teníamos una seguidilla importante de partidos al principio del campeonato. Hemos sacado una gran diferencia de puntos y eso nos dio seguridad. Haber ganado el Clásico en el último minuto, con todo lo que eso significaba, nos dio un envión anímico impresionante”, indicó Formica.

También analizó al rival del sábado. “Colón viene haciendo una campaña muy buena. Es un equipo duro, especialmente de local. Será un rival complicado y si nos relajamos tendremos problemas”, admitió.

Formica no se proyecta más allá de junio del año próximo. “Newell’s es mi segunda casa y quiero seguir jugando acá. Quiero terminar este campeonato y después sí evaluar mi futuro”, sentenció.

El vocero presidencial

Eduardo Bermúdez decidió llamarse a silencio, luego de que el martes trascendieran las diferencias políticas que expuso el renunciante Claudio Martínez. Aunque prefirió no enredarse en polémicas, el presidente de Newell’s designó al otrora prosecretario José Menchón como vocero para dialogar con los medios de comunicación y amortiguar las consecuencias de la dimisión del secretario general leproso.

“En comisión directiva no se ha hablado de las diferencias de Martínez con Bermúdez. Hemos vivido con muchos nervios en los últimos meses por las situaciones de violencia que han pasado en el club. Y entonces se han generado rispideces”, lamentó Menchón, que a partir de la renuncia de Martínez asumió en el cargo de secretario general.

Según establece el estatuto rojinegro, Menchón pasará a conducir la secretaría general de Newell’s, mientras que en la reunión del próximo lunes de comisión directiva, se elegirá al vocal que se desempeñara en la prosecretaría rojinegra.

“No me siento en posición de riesgo, así que lo tomo con naturaleza”, sostuvo Menchón sobre la nueva función institucional que le tocará ocupar en lugar del renunciante Tiki Martínez.

Por otra parte, Menchón recordó que Cristián D,Amico -otro de los directivos que fuera víctima de un atentado-, “permanece con licencia tácita” y negó que el vicepresidente segundo haya vuelto a trabajar en el club. “Aún no ha regresado. Continúa en su casa y en familia”, señaló el flamante secretario general sobre el caso del dirigente cuya camioneta fue baleada hace dos semanas.

Los mismos once

Según pudo saberse de la práctica de fútbol que el plantel de Newell’s realizó ayer en Bella Vista a puerta cerrada, Diego Osella no tiene previsto hacer cambios en la formación principal para visitar el sábado a las 17 a Colón en Santa Fe, por la 11ª fecha del campeonato y bajo el arbitraje de Fernando Echenique.

En el ensayo, Osella repitió a los mismos once que habían arrancado en el partido contra River: Luciano Pocrnjic; Luis Advíncula, Fabricio Formiliano, Néstor Moiraghi, Nehuén Paz; Sebastián Prediger, Juan Ignacio Sills, Joel Amoroso, Maxi Rodríguez; Mauro Formica e Ignacio Scocco.

En tanto, los volantes Facundo Quignon (distensión muscular en el sóleo) y Diego Mateo (tendinosis) no estarán a disposición del DT para jugar en Santa Fe.