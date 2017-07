Fiscalía resaltó la “complejidad” de las bandas delictivas desarticuladas

En 33 allanamientos llevados a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI), la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y Gendarmería se detuvieron hasta el momento a 14 personas involucradas en dos bandas delictivas que cometieron múltiples robos.

Los procedimientos se realizaron en varias zonas de Rosario, en Villa Gobernador Gálvez y en San Nicolás según informaron desde el Ministerio de Seguridad.

Esta mañana, el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, estuvo presente en la llamada Zona Cero, de zona norte. Los procedimientos, que comenzaron a las 4, fueron ordenados por las fiscales Valeria Haurigot y Cecilia Brindisi. Los detenidos integran las bandas de Lichi y el “Chino” Luis. Lichi se encuentra en prisión preventiva por el robo a la distribuidora distribuidora de galletitas y golosinas de zona oeste Tyna, el pasado 27 de marzo.

La lista de detenidos la componen Luis Miguel C.; Gaston R.; Abel F.; Juan Carlos R.; Luis Francisco R.; José Luis C.; Ignacio Hernán T.; Daniel Ceferino C.; Juan Carlos G.; Pablo Emanuel C.; Mónica R.; Marcelo R.; Jorge Alberto M. y Jorge W.

Además los detenidos están vinculados con escruches en Fisherton, el robo a una casa de electricidad y una entradera de un empresario gastronómico.

bandas complejas y con logística

Pese al “resguardo informativo” y que aún no hay imputaciones, desde el MPA consignaron que se trata de dos bandas “complejas” y con capacidad de logística que, de acuerdo con los entrecruzamientos de información, están vinculadas. Los catorce detenidos poseen antecedentes y todavía hay prófugos, ya que Fiscalía tiene en la mira a 20 personas. Algunos tenían pedido de captura.

La pesquisa se originó a partir del golpe a la distribuidora Tyna, el pasado 26 de marzo en la zona oeste. Luego la investigación vinculó otros hechos posteriores y se armó un mapa del modus operandi de una de las bandas, describió Fiscalía. Se sospecha que la banda de hampones cometió ocho golpes, pero no se descartan otros más.

“Es una banda que intercambiaba vehículos durante los golpes. Tenían armas y máscaras y hasta uniformes policiales. No sólo eso, también uniformes de empresas, para dar apariencia de legitimidad a personas en determinados lugares”. El textual de la fiscal Haurigot describe el accionar de una de las bandas delictivas. Es que desde Fiscalía se hizo hincapié en la “complejidad” y la “capacidad de logística” de la banda de Lichi y del Chino Luis. La relación entre las bandas incluía el intercambio de datos y vehículos.

“Hay gente que oficiaba de entregadores”, revelaron.

El jueves se prevé la audiencia imputativa, según indicó la fiscal Valeria Haurigot