Fiscalía investiga de oficio el envenenamiento de perros en Alberdi

La Fiscalía Regional de Rosario hará una investigación de oficio sobre los perros envenenados en barrio Alberdi el miércoles y jueves últimos. La Fiscal Mariela Oliva, de la Unidad de Salidas Alternativas, dispuso medidas que apuntan a determinar la sustancia tóxica utilizada y también identificar a quién o quiénes atentaron contra los animales. Entre las acciones ordenadas por la fiscal figuran varias que habían reclamado vecinos por las redes sociales una vez conocidos los envenenamientos: relevamiento de cámaras de la zona y toma de testimonios en la zona, entre otras. Se coordinará con el Imusa (Instituto Municipal de Sanidad Animal) la metodología para hacer los exámenes de las sustancias, ya que recogieron un perro envenenado y no cuentan con laboratorio propio ni en la red de salud local para los análisis. La Fiscalía recordó que, pese a la difusión pública que tuvieron los envenenamientos, no cuenta con ninguna denuncia formal. Para poder imputar un delito, como el maltrato animal contemplado en el Código Penal, se necesitan datos certeros y comprobables. Desde el organismo judicial pidieron la colaboración de quienes puedan aportar datos sobre los hechos. Los teléfonos para hacerlo son 0341-4721898/99. También atienden en la sede de Fiscalía, Montevideo 1968. En ambos casos, se garantiza la reserva de identidad del denunciante. ⚠🔴ATENCIÓN ZONA NORTE🔴⚠ ESTÁN ENVENENANDO ANIMALES TIRANDO VENENO EN LAS VEREDAS ZONA BV. RONDEAU Y WASHINGTON @0405Marisa @luciana76406317 https://t.co/PazMnM7mge — ComunicandoSiempre (@ComunicadoOpina) 8 de junio de 2017 @Ciro6as Zona d Rondeau al 1100, tiraron por el barrio, trozos d carne con veneno y hay perros muertos. Cuidado si sacan a su mascota — Macu Cuello (@macucuello) 8 de junio de 2017

