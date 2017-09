Fiscalía difundió videos sobre la persecución policial en la que fueron acribillados Emanuel y David

La Justicia realizó el jueves la audiencia imputativa a los 18 efectivos policiales implicados en las muertes de David Ezequiel Campos y Alejandro Emanuel Medina al cabo de una persecución fatal ocurrida el pasado 23 de junio.

Este viernes, Fiscalía difundió varios videos incluidos en la causa: uno de ellos está grabado desde un teléfono celular y se escuchan cuatro detonaciones que no figuran en la narración de la versión policial.

Desde Fiscalía informaron que tras las audiencias imputativas, a los implicados se les dictó prisión preventiva por el plazo de 60 días, hasta el 3 de noviembre. Sólo a cinco mujeres, por problemas personales, se les concedió la prisión domiciliaria.

Por el momento, hay un solo efectivo policial imputado por homicidio. Al resto, le asignan como imputación el delito de encubrimiento. El Ministerio Público de la Acusación aclaró que espera el resultado de otros peritajes que se realizan en Salta. Y hay más por hacer, de balística, para determinar las trayectorias de los proyectiles y sumar datos para obtener una reconstrucción integral de los impactos de bala.

Otro tema que se evalúa es la posible adulteración de la escena del crimen, ya que se conoció hace unos días que la persona que tenía el dermotest positivo con partículas características (pólvora proveniente de un disparo), tenía a su lado un arma con vainas que no fueron percutadas por ese revólver, sino por otros dos que no están en la escena del hecho. Traducido: “plantaron” arma y vainas para abonar la versión de un tiroteo. Otro dato que contradice los informes policiales es que el cuerpo de una de las víctimas tenía orificio de entrada y salida de proyectiles, pero no había impacto de bala dentro del auto.