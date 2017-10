Fiscalía de Estado resolvió que la asamblea fue “inexistente”

No hubo asamblea. Finalmente este martes se conoció la resolución de Fiscalía de Estado respecto de la bochornosa asamblea de aprobación de balance en el Parque y el informe de Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) determinó que el acto jurídico fue “inexistente”, por lo tanto debe ser convocado nuevamente de acuerdo al estatuto del club.

Los incidentes del pasado miércoles 11, mientras se intentaba designar a los socios que iban a presidir la asamblea, derivaron en distintas denuncias de agrupaciones opositoras y un análisis pormenorizado del fiscal Gustavo Luzzini sobre los hechos. Y el funcionario judicial provincial, tras recibir el informe de los once inspectores presentes en el estadio cubierto, más videos entregados por agrupaciones y el ministerio de Seguridad, definió que “la asamblea no puede ser nula o válida ya que no se constituyó el acto jurídico”.

Por lo tanto, la dirigencia está obligada a convocar a una nueva asamblea, ya que para IGPJ el balance del ejercicio 2016/17 no está aprobado. Obviamente la dirigencia va a apelar la resolución, ya que considera que tiene argumentos para respaldar que la asamblea tuvo validez. Y en ese sentido, el club emitió un comunicado oficial donde remarca los puntos donde disiente con la decisión de IGPJ.

“En relación a la resolución de IGPJ 1051 firmada por el fiscal adjunto doctor Gustavo Luzzini… la CD la considera equívoca, con errores de apreciación en los que se fundamentan los puntos de la misma, y defenderá en todos los ámbitos la validez de la asamblea y de todos los actos jurídicos que correspondan”, arranca el escrito subido a la página oficial leprosa.

Luzzini consideró según los informes de los inspectores, que en la primera votación de autoridades no se pudo determinar una moción ganadora. Pero la dirigencia asegura que esto es erróneo, ya que “fue notorio y estuvo verificado y ratificado por escribano público, motivo por el cual los votantes de la moción perdedora comenzaron a desestabilizar el normal desempeño del acto”.

El fiscal también menciona que en el momento de los incidentes se perdió control del ingreso y egreso de personas al recinto. Y la dirigencia aduce que “el personal de Utedyc y policial en ningún momento permitieron el ingreso de ninguna persona que estuviera debidamente calificada para participar del acto”.

“Por entender como erróneos los fundamentos de IGPJ para resolver como inexistente el acto institucional en cuestión, la CD de Newell’s defenderá en todos los ámbitos la validez de la asamblea”, cierra el comunicado.

Un tema que ya tiene resolución de Fiscalía, pero lejos está de tener un final. Ahora habrá que esperar la apelación judicial de la dirigencia, y la demora en resolver del juzgado correspondiente. Y Newell’s sigue sin balance aprobado.