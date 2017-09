Final del Litoral entre dos viejos conocidos

Día D para la Región. Este sábado a las 16 se disputará el partido más importante de la temporada: la final del Torneo del Litoral. A la definición llegaron Jockey y Duendes, dos viejos conocidos que demostraron a lo largo del 2017 ser los mejores del campeonato. El encuentro tendrá lugar en las Cuatro Hectáreas de Fisherton y se podrá ver a través del canal 5RTV. Previamente se medirán Gimnasia con Estudiantes de Paraná por el tercer lugar.

Duendes defiende mucho más que siete títulos ganado en forma consecutiva: ostenta una dinastía en la Región. El equipo desde 2010 ha sufrido un recambio generacional muy importante pero el Verdinegro se las ingenió para imponer condiciones y retener el cetro.

Jockey Club va por una consagración que se le viene negando desde hace mucho tiempo. Fue campeón en 2001 y después no pudo volver a ser el Rey del Litoral. Tras varios intentos fallidos, el equipo verdiblanco buscará cortar la racha de su clásico rival y alzarse con la Copa.

Dudas y confirmaciones

En Jockey aguardarán hasta a las 11 de la mañana la evolución de Alberto Di Bernardo. El histórico 10 verdiblanco se fracturó un dedo de la mano derecha el pasado 26 de agosto, no pudo jugar la semifinal. La segunda opción como apertura es Gonzalo Crespi, quien volvió a jugar la semana pasada, tras superar una pubalgia y la tercera variante sería la inclusión del juvenil Ignacio Dogliani. El cambio confirmado es la presencia de Nicolás Sultano por Máximo Oliveros.

En Duendes, el panorama es parecido. Hay un cambio obligado y que fue confirmado por los entrenadores: ante el llamado de Los Pumas a Felipe Arregui, su lugar será ocupado por el nicoleño Bernardo Lis. En tanto se aguarda la evolución de Facundo Sacovechi, quien sufrió un desgarro dos semana atrás. El enroque sería el siguiente: sí juega Sacovechi sale Ignacio Cej, pasando Nicolás Sánchez como ala y Jeremías Del Mastro sería el octavo. En tanto, sí no juega Sacovechi, en la segunda línea estará Sánchez, pero el octavo será Román Pretz de 8 y la duda es quien será el otro ala Del Mastro o Cej.

La previa

Después de haber visto los dos enfrentamientos entre ambos equipos en la temporada y conociendo sus performances en partidos decisivos, el encuentro será un duelo muy parecido a los que protagonizaron Bobby Fischer y Boris Spassky durante la década de los 70. El campo de juego será un tablero de ajedrez, quizá para aquellos que no son habitúes de ver rugby, les parecerá aburrido pero un test match se juega así y más si está en juego el título. Los detalles cobrarán muchísima importancia. Aquel que tomé mejores decisiones tendrá ese segundo de ventaja tan vital.

Ambos tienen pateadores certeros, con lo cual la indisciplina se pagará muy caro. Duendes deberá buscar solución al buen line y maul que tiene Jockey, mientras que el Verdiblanco deberá controlar la posesión ya que el Verdinegro con posesión puede lastimar y plantear un juego dinámico que es difícil detener.

Juega la reclasificación

Por la 12ª fecha de la reclasificación jugarán Cha Roga vs. Crar, Paraná vs. Caranchos. El domingo lo harán Provincial vs. La Salle y Logaritmo vs. Los Pampas.

Posiciones: Provincial 43; Crar 42; Caranchos 41; Paraná Row. 40; Logaritmo 24; La Salle 15; Cha Roga 7 y Los Pampas 6.

Urba: Plaza, sin margen de error

Para Atlético del Rosario no hay margen de error. El equipo rosarino se ubica último en la tabla de posiciones y necesita cortar la racha de derrotas (acumula seis consecutivas, no gana desde el 15 de julio) y desde las 13.45 por la 17ª fecha del Urba Top 12 recibe la visita de Alumni, equipo que marcha tercero y es uno de los grandes candidatos en playoffs.

En Atlético estará ausente por lesión su capitán Santiago Casals y en su lugar jugará el experimentado David Dobson, ex Caranchos que llegó a Plaza en 2008 y hace un buen tiempo que no juega en el primer equipo.

El elenco del pasaje Gould formará con Guillermo Macchi, Gastón Zeida, Mayco Vivas, Daniel Almeira, Augusto Bertona, Gastón Moreno, Federico Mayol, David Dobson, León Delannoy, Martín Rodríguez Gurruchaga, Ignacio Beltramino, Federico Martín, Tomás Malanos, Tomás Quetglas y Manuel Nogués.

El último triunfo de Atlético del Rosario en este campeonato fue por la 10º fecha, cuando tras remontar un 22-0 de la primera etapa, se terminó imponiendo como visitante por 31-22 ante San Luis, con una gran actuación de Martín Rodríguez Gurruchaga, quien anotó 16 puntos.

La 17ª jornada se completará con SIC vs. Regatas BV (desde las 15.40 por Espn Extra); La Plata vs. Belgrano; Hindú vs. Casi; San Luis vs. Pucará y Cuba vs. Newman. La tabla de posiciones tiene como líder a Cuba con 53 puntos; Belgrano 50; Alumni 48; SIC 47; Pucará 45; Hindú 40; San Luis y Newman 31; La Plata 29; Regatas BV 28; Casi 25 y Atlético del Rosario 16.