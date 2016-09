Fin de semana deportivo en la ciudad

Tenis: 4º Nacional de Menores G1 en Jockey

En el Country del Jockey Club de Rosario (Wilde y Eva Perón) se está disputando el cuarto Torneo Nacional de Menores Grado 1 de Tenis. Las finales están previstas para este domingo 11 de septiembre. Intervienen los principales jugadores del país de las categorías sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18, en individuales y en dobles. Organiza la Federación Santafesina de Tenis. Colabora la Municipalidad de Rosario.

Equitación: Regional del Litoral en Jockey

Desde este viernes 9 y hasta el domingo 11 de septiembre se realizará el Concurso Regional del Litoral en el Country del Jockey Club de Rosario (Wilde y Eva Perón). Cientos de jinetes competirán en sus diversas categorías. Organizan y fiscalizan la Federación Ecuestre Argentina y el Jockey Club de Rosario. Colabora la Municipalidad de Rosario.

Beach vóley: Arranca el torneo rosarino en La Florida

Este sábado 10 y domingo 11 de septiembre, desde las 9, comienza el Circuito Rosarino Primavera de vóley de playa con un torneo categoría libre, masculina y femenina, que se jugará en el Balneario La Florida. Organiza la Asociación Rosarina de Voleibol, con la colaboración de la Subsecretaría de Recreación y Deportes municipal.

Atletismo: Torneo del CRA y Grand Prix Santafesino

Este sábado 10 de septiembre, desde las 9, en el Estadio Municipal “Jorge Newbery” (Ovidio Lagos 2501) se realizará el Torneo “7º Aniversario del Club Rosarino de Atletismo”, junto al Gran Prix Santafesino de la especialidad. Habrá pruebas de Mini Atletismo, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18 y Mayores, tanto en varones como en mujeres. Organiza y fiscaliza la Asociación Rosarina de Atletismo. Colabora la Subsecretaría de Recreación y Deportes municipal.

Esgrima: Copa Aniversario del Club Español

Este sábado 10 de septiembre, desde las 10, se llevará a cabo el Torneo de Esgrima “100 Aniversario del edificio del Club Español”, en el salón de dicha institución (Rioja 1052). Se realizarán dos pruebas, una de florete femenino individual para menores de 17 años, y una prueba de espada masculina o mixta por equipos de dos esgrimistas con hándicap, y por posta a 10 golpes.

Motonáutica: Gran Premio Aniversario Prefectura Naval Argentina

Este sábado 10 y domingo 11 de septiembre se correrá el Gran Premio Motonáutico Copa “206 Aniversario Prefectura Naval Argentina”, en un Circuito frente al Club Náutico Rosario. Las categorías intervinientes son Offshore 2.5 lts y 2 lts, Sport 40 HP y 55 HP. El sábado serán las Pruebas Libres, en tanto que el domingo la carrera se largará a las 14. Organizan y fiscalizan Ases de la Motonáutica y Club Náutico Rosario; colabora la Prefectura Naval Argentina.

Comentarios