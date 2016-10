Fin de semana deportivo en la ciudad

Hapkido: 4° Panamericano en la exRural

Del viernes 28 al domingo 30 de octubre se realizará el cuarto Torneo Panamericano de Hapkido en el expredio de La Sociedad Rural de Rosario (Bv. Oroño 2500). Este evento contará con la presencia de los seleccionados nacionales oficiales de las federaciones afiliadas a la ISHF de Argentina, México, Panamá, Colombia, Venezuela, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Perú. La Ceremonia Inaugural será el sábado a las 13.30.

Este certamen es clasificatorio para el 2° Campeonato Internacional de Hapkido, que se hará en el marco de los World Games 2017. Organiza la Asociación Argentina de Hapkido, la Asociación Excalibur, la Confederación Panamericana de Hapkido, el Colegio Internacional de Árbitros de Hapkido y la Municipalidad de Rosario.

Corredor de Aguas Abiertas: Se inaugura la temporada 2016/17

Este sábado 29 de octubre, desde las 9, en la Rambla Catalunya (playas junto al bar Mordisco) se llevará a cabo el Acuatlón Rosario, que servirá para inaugurar el Corredor de Aguas Abiertas.

Este evento integrador, con los mejores nadadores rosarinos referentes de la natación convencional y adaptada, a nivel local e internacional, tendrá dos recorridos no competitivos: una vuelta de 900 metros (450m a favor y 450m en contra corriente), y dos vueltas de 900m (450m a favor y 450 en contra corriente, total 1800m).

Los requisitos son saber nadar en el río, gorro de color (NO negro) y torpedo. Habrá hidratación, fruta y premio de participación para todos. Organiza la Municipalidad de Rosario.

El Corredor exclusivo para nadadores de aguas abiertas está definido en una extensión 600 metros en paralelo a las costas del balneario público La Florida, dispone de un boyado especial que delimita el sector para que nadadores de aguas abiertas puedan practicar este deporte con niveles óptimos de seguridad frente al tráfico náutico deportivo-recreativo.

Permite la práctica de la natación de aguas abiertas a los alumnos de escuelas de natación, escuelas de guardavidas, nadadores y triatletas, en un ámbito libre de embarcaciones en horarios y días exclusivos. Para la utilización segura del corredor, hay dos guardavidas especialmente dedicados a la atención en la zona, en los horarios permitidos para la natación. Asimismo, los nadadores deben emprender la actividad con los elementos de seguridad necesarios: gorro de color y torpedo.

Se corre el Half Triatlón “Cuna de la Bandera”

Este domingo 30 de octubre, desde las 7, se correrá el Half Triatlón “Cuna de la Bandera”, con largada desde Puerto Norte. La prueba tendrá 1.9 kilómetros de natación, 90 km de ciclismo y 21 km de pedestrismo, en tanto que la distancia Promocional largará desde el Club Náutico Rosario (Comunidad Foral de Navarra y Calle 104) y será de 400 metros de natación, 22 kilómetros de ciclismo y 4.5 km de pedestrismo. Organiza Compañía de Deportes, con la colaboración de la Municipalidad de Rosario.

Vela: Regata Crucero Puerto San Martín – Rosario

Este sábado 29 de octubre, desde las 15, se correrá la regata Crucero Puerto San Martín – Rosario para las clases A, B, C, D, Dobles, Ventidue y Solo Dacron. Organiza el Club de Velas de Rosario. Colabora la Municipalidad de Rosario.

Rugby: Se juega la 2ª fecha de los Juveniles

Este domingo 30 de octubre se jugará la segunda fecha de la tercera fase del Torneo Juvenil que organiza la Unión de Rugby de Rosario. Los encuentros de la categoría M 15 se disputarán en las instalaciones de Old Resian (Wilde 1198), y allí se enfrentarán Jockey Club de Rosario con Gimnasia y Esgrima de Rosario, y Old Resian con Atlético del Rosario.

La M 16 hará lo propio en el Club Los Caranchos (Wilde 1802), con los partidos Gimnasia y Esgrima vs. Duendes y Los Caranchos vs. Jockey. Por último, en Duendes RC (Battle y Ordóñez 3680) se realizarán los juegos de la M 17: Atlético del Rosario vs. Jockey, y Duendes vs. Gimnasia.