Fin de semana deportivo de la ciudad

Atletismo: Torneo Brunetto en el Estadio Municipal

Este sábado 5 de noviembre, desde las 15, en el Estadio Municipal “Jorge Newbery” (Ovidio Lagos 2501) se realizará el Torneo Atlético “Luis Brunetto”. Este será el último certamen del año para los chicos que integran el Centro de Desarrollo Deportivo (CDD) de Atletismo de la Dirección de Deporte Federado.

Las categorías Mayores y sub 18 tendrán las siguientes pruebas: 100, 400, 1500 y 5000 metros llanos; Salto en Largo y con Garrocha; Lanzamientos de Bala y Disco. Sub 16, varones y mujeres: 80 y 600m llanos; Salto en Largo; Sub 14: Combo II (80m, Salto en Largo, Lanzamiento de Bala). Organiza la Asociación Rosarina de Atletismo. Colabora la Subsecretaría de Recreación y Deportes municipal.

Los CDD son el eslabón intermedio entre la iniciación deportiva y el deporte formal, en donde los niños pueden desarrollar y perfeccionar sus condiciones deportivas. Funcionan en clubes de barrios y predios deportivos municipales que cuentan con las instalaciones necesarias. A través de la Subsecretaría se coordinan estrategias con las Asociaciones y Federaciones deportivas para integrar al futuro deportista en los clubes federados.

Gimnasia Artística: Dos Nacionales en Provincial

Desde mañana el gimnasio cubierto del Club Atlético Provincial (Bv. 27 de Febrero 2672) será sede de dos certámenes de gimnasia artística, que congregarán a unos 500 deportistas de todo el país. Del viernes 4 al domingo 6 de noviembre, de 8 a 20, se realizará el Torneo Nacional Federativo (todos los niveles) en la rama Masculina.

En tanto que del lunes 7 al sábado 12 de noviembre, de 8 a 20, se disputará el Torneo Nacional Federativo niveles A y B de la rama Femenina. El Acto Inaugural de ambos campeonatos será el viernes 4, a las 17.45. Fiscaliza la Confederación Argentina de Gimnasia. Colabora la Subsecretaría de Recreación y Deportes municipal.

Judo: Torneo en Atlantic Sportsmen

Este sábado 5 de noviembre, de 9 a 22, se realizará un Torneo local de Judo en Atlantic Sportsmen Club (Lavalle 936), con al presencia de deportistas de toda la ciudad. Fiscaliza la Federación de Judo Santafesina. Colabora la Subsecretaría de Recreación y Deportes municipal.

Corredor de Aguas Abiertas: Se corre el Acuatlón Recreativo

Este sábado 5 de noviembre, a partir de las 9 horas, se realizará el Acuatlón Recreativo en el Corredor exclusivo para nadadores de aguas abiertas, que está definido en una extensión de 600 metros en paralelo a las costas del balneario público La Florida, y que dispone de un boyado especial que delimita el sector para que nadadores de aguas abiertas puedan practicar este deporte con niveles óptimos de seguridad frente al tráfico náutico deportivo-recreativo.

Dicho corredor permite la práctica de la natación de aguas abiertas a los alumnos de escuelas de natación, escuelas de guardavidas, nadadores y triatletas, en un ámbito libre de embarcaciones en horarios y días exclusivos. Para la utilización segura del corredor, hay dos guardavidas especialmente dedicados a la atención en la zona, en los horarios permitidos para la natación. Asimismo, los nadadores deben emprender la actividad con los elementos de seguridad necesarios: gorro de color y torpedo.

Polo Acuático: República sub 16 A en Provincial

Del viernes 4 al domingo 6 de noviembre se jugará el Campeonato República de la categoría sub 16 A de Polo Acuático en la pileta del Club Atlético Provincial (Bv. 27 de Febrero 2672). Participarán del mismo ocho equipos, representando a los clubes Regatas de Santa Fe, Independiente, River Plate, Sportsmen Unidos, Gimnasia y Esgrima de Rosario, Provincial, Fisherton y del Centro de Actividades Acuáticas Moreno. La Ceremonia de Apertura será el sábado a las 19.30. Organiza la Federación Rosario de Natación.