Figueroa está en duda: la opción es Tevez

Juan Manuel Llop tenía definido el equipo para enfrentar a Belgrano el viernes a las 21.30 en el Coloso, pero una lesión de Víctor Figueroa le abrió dudas y el DT esperará unos días para confirmar los once.

“Figueroa tiene una dolencia en la rodilla derecha. Le hicimos estudios y dieron normales. Se va a esperar la evolución clínica. Es duda, pero mañana (por hoy) vemos cómo está”, le confió a El Hincha un integrante del cuerpo médico leproso.

El Chocho no quiere apurarse y va a esperar al volante hasta el miércoles. Incluso existe la posibilidad de infiltrarlo, ya que al no haber lesión, lo único que hay que evitar es el dolor. Pero si Figueroa no llega hay un candidato para reemplazarlo: Mauricio Tévez.

Si bien el delantero aparece entre los más cuestionados por los hinchas, y sus rendimientos cada vez que le tocó jugar fueron pobres, el entrenador confía en recuperarlo y por eso no descarta ubicarlo por izquierda ante Belgrano. Tevez apenas jugó 4 partidos este año. El primer semestre estuvo lesionado y con Llop ingresó tres veces desde el banco.

Las otras alternativas que maneja Llop son Enzo Cabrera y Héctor Fertoli. El problema del juvenil casildense es que estuvo toda la semana sin entrenar con normalidad por una dolencia en el tobillo izquierdo y es difícil que llegue en plenitud. Y Fertoli perdió algo de terreno con Tevez, quien le ganó un lugar en el banco frente a Patronato.

También podría ser la chance para que el DT pruebe una dupla en ataque Leal-Guevgeozian, pero esa idea no parece cerrarle y además el armenio no está en su mejor forma física y futbolística y por eso irá al banco.

El resto está definido. Juan Ignacio Sills ingresará por el lesionado Nery Leyes, y Milton Valenzuela regresará por el suspendido Leonel Ferroni.

Asñi, los once para enfrentar a Belgrano serán: Luciano Pocrnjic; José San Román, Bruno Bianchi, Nehuén Paz y Milton Valenzuela; Juan Sills y Braian Rivero; Joaquín Torres, Brian Sarmiento y Figueroa o Tevez; Luis Leal.

El pase de Escobar se demora

La transferencia de Franco Escobar a Atlanta United parecía estar acordada, pero en los últimos días surgieron algunas diferencias en la negociación que demoraron el cierre de la operación.

¿Dónde está la diferencia? Si bien hay hermetismo de parte del juez Fabián Bellizia y la propia dirigencia a la hora de dejar trascender los números, Atlanta habría ofrecido 500 mil dólares por el 80 por ciento del pase de Escobar (queda libre el 30 de junio), y una cifra similar por los derechos de compra en el futuro de Milton Valenzuela, Mauricio Tevez y Brian Gambartes.

Y esta última parte de la oferta es la que demoraría el acuerdo, ya que el juez Bellizia no está muy convencido de las formas y tampoco está muy claro en el entorno de los jugadores, ya que el ser un derecho de compra futura, no hay certeza si Atlanta United debería negociar también con los representantes de los futbolistas o no.

Lo cierto es que Newell’s necesita el dinero con urgencia par cumplir compromisos de pagos de empleados. Pero si la operación no se aprueba en su totalidad, con la parte del pase de Escobar no alcanzaría para solucionar los problemas financieros inmediatos.

Por otra parte, el viernes habría emisarios observando a algunos futbolistas leprosos. Y uno de los apuntados podría tener la chance de mostrarse, ya que un club portugués tendría en la mira al delantero Mauricio Tevez, quien es candidato a ingresar si Víctor Figueroa no se recupera de su dolencia en la rodilla.