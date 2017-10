Fiebre mundialista: ¿cuánto sale viajar a Rusia para ver a Messi?

El día después de la clasificación de Argentina al Mundial de Rusia 2018, los operadores de viajes lanzaron los precios para que los fanáticos empiecen a pensar en viajar al país más grande de Europa. El precio de los paquetes es bastante salado para el bolsillo criollo, aunque si lo organiza cada uno por su cuenta se puede bajar considerablemente ese monto.

Los goles del rosarino Lionel Messi dejaron atrás todos los temores de quedar afuera de la máxima cita y Rusia empezó a convertirse en una opción para los turistas argentinos, que cuando planean un viaje al Viejo Continente eligen en su mayoría, por ejemplo, a España o Italia.

Los primeros paquetes que aparecieron esta mañana, que incluyen vuelos, traslados, estadías, excursiones, seguro médico, tienen un costo que ronda la semana los 100.000 pesos. Lo peor: a este precio hay que agregarle las entradas.

Intercity, una de las empresas de viajes que ya inició el “Operativo Rusia 2018”, tiene hoy dos paquetes turísticos, de 7 y 14 noches. Ambos incluyen asistencia médica, coordinador y alojamiento en hoteles tres estrellas en Moscú. ¿Cuán es la diferencia entre uno y otro además de los días? En el primero se pueden ver dos partidos y en el segundo se ofrece el traslado a tres partidos.

El de 7 noches cuesta unos 5.610 dólares, lo que equivale a $99.297, calculando un dólar hoy a $17,70. Mientras que el de 14 noches sale 7.145 dólares, unos $126.466,50. Ninguno incluye comidas y entradas a los partidos.

Otra de las empresas de turismo que ya trabaja de cara al Mundial es TTS Viajes. Hoy está ofreciendo el paquete “Mundial Rusia 2 entradas” con un valor de 109.291 pesos por persona en base doble. Como cualquier otro paquete, no incluye entradas a los partidos, consta de 7 noches con desayuno en un hotel 3 o 4 estrellas en Moscú, posee los traslados desde y hasta el aeropuerto, viajes desde el hotel de Moscú a las sedes donde se jugarán los 2 partidos contratados con coordinador y asistencia al viajero. La misma propuesta pero ya de 14 noches y con la inclusión de ver 3 partidos (entre el 15 y el 29 de junio) pero sin entradas incluidas, llega a un valor hoy de $139.175 por persona. Mientras que ir una semana a Moscú para estar presente en una de las dos semifinales y en la final el 15 de julio cuesta $68.432 (sin entradas).

Aéreos

Otra de las opciones es que una persona pueda armarse el viaje con las distintas empresas que ofrecen vuelos y hoteles en las diferentes páginas web. Aunque lo que hay que tener en cuenta es que debido a la extensión del viaje se debe hacer entre dos y tres escalas para que el vuelo sea más económico.

Según empresas de turismo consultadas por El Ciudadano, los valores de un vuelo ida y vuelta al gigante europeo rondan entre 34.000 y 43 pesos. Por ejemplo, saliendo desde el Aeropuerto Internacional de Rosario el 13 de junio de 2018, con escalas en Buenos Aires y Dubai, la compañía AlMundo.com ofrece a través de Aerolíneas Argentinas la ida y Emirates la vuelta a $42.937 (incluye impuestos y tasa administrativa). Mientras que volando el mismo día con una escala en Doha, a través de Qatar Aiways, el boleto cuesta $34.458.

Por su parte, la reconocida empresa Despegar.com tiene un vuelo ida y vuelta desde Fisherton con destino final Moscú, pero con tres escalas, a $39.540. En tanto que desde Ezeiza, con dos escalas, cuesta $35.761.

Hoteles

Un hotel tres estrellas con desayuno en el centro de la capital rusa por noche hoy ronda unos 35 dólares, unos 620 pesos. Aunque también están las opciones de hostels, cuyo valor aún disminuye. Mientras que otra posibilidad es el alojamiento particular: una de las empresas que lo ofrece es AirBNB.com, que tiene un departamento de dos ambientes para dos personas a un valor que ronda entre $18.000 y $42.000 todo el mes, siempre según las comodidades.

Transporte

Movilizarse por el país más grande de Europa será sin dudas un impedimento. Pero las opciones son varias. Así, la más viable hoy es contratar un auto: hoy el valor varía entre $1.000 diarios (US$ 56) y $1.450 (US$ 83).

Quienes se vuelquen por el transporte público, hoy un boleto en el metro sale $9,3 (US$ 0,53), mientras que un kilómetro en taxi cuesta $3,6 (US$ 0,21). Sin embargo, hay una tarjeta que quien viaje debe tener en cuenta: la PassCity. Este plástico sirve además del transporte público para entrar a los principales museos de las dos ciudades más importantes: Moscú y San Petersburgo. El abono por tres días cuesta unos 1.700 pesos (US$ 100). Además, con la PassCity se pude tomar un café gratis en la reconocida cadena DoubleB en Mouscú y San Petersburgo.

Comidas diarias

El costo de vida en Rusia es mucho menor que en Argentina. Y de ahí se desprende que alimentarse en el país más grande del Viejo Continente es mucho más barato que hacerlo aquí.

Un pequeño relevamiento realizado por El Ciudadano resume que dos comidas (almuerzo y cena, pues el desayuno está dentro de la tarifa del hotel), un café y una gaseosa o agua mineral por día da un gasto por jornada de unos $400.

En promedio, una comida para dos personas en un restaurante económico ronda los $150; un combo en la reconocida cadena Mc Donald’s llega a los $100; un gaseosa $15; una cerveza (500 cc) $22.

Entradas

Lo más difícil de conseguir son las entradas.La Fifa ya lanzó a través de una plataforma los valores (están en dólares) y la manera de adquirirlas: con tarjeta de crédito. Según las diferentes fases de la Copa del Mundo, las localidades van entre los $4.000 y $20.000.

Aunque un grupo muy chico tendrá la posibilidad de viajar a la otra punta del planeta, los operadores turísticos esperan que pase el sorteo que se realizará el próximo 1º de diciembre para tener un panorama más claro. Lo que sí está claro es que la fiebre mundialista ya está en marcha.

Los estadios