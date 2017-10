Festival por pedido de justicia para Franco Casco y Ale Ponce

A 3 años de la desaparición forzada y asesinato de Franco Casco y a 2 años del asesinato de Alejandro Ponce, la Multisectorial contra la Violencia Institucional convoca a participar del festival por pedido de justicia, que se desarrollará este sábado a las 17 en Moreno y el Río.

Alejandro Ponce: Era un joven de 23 años, fue perseguido junto a su hermano por policías el día 30 de octubre de 2015. Su hermano sobrevivió y contó que ambos se tiraron al río Paraná y luego quisieron volver a tierra. Él pudo subir, pero Alejandro no sabía nadar, los policías le tiraron piedras y no lo ayudaron a salir. Su hermano fue detenido y llevado a la Comisaría 3ª, donde le dijeron que Alejandro se había dado a la fuga. Su cuerpo fue encontrado 3 días después en el río Paraná. Hasta ahora ningún policía se encuentra imputado en la causa.

Franco Casco: Joven de 20 años, fue detenido por la policía de la comisaría 7ª de Rosario, el 6 de octubre de 2014, cuando se dirigía hacia la estación de trenes para regresar a su Florencio Varela natal. Funcionarios del gobierno provincial aseguraron en ese entonces que Franco había sido liberado. Su cuerpo fue encontrado el 30 de octubre en el río Paraná. Por este hecho el pasado 2 de octubre, el juez federal Carlos Vera Barros resolvió el procesamiento con prisión preventiva de once policías, a quienes encontró como coautores de la desaparición forzada agravada por la muerte de la víctima y a tres de ellos por la imposición de torturas. Además, otras quince personas fueron identificadas como partícipes secundarias del hecho investigado. La resolución alcanza también a cuatro personas por el encubrimiento agravado del delito, en función de su gravedad y revestir la condición de funcionarios públicos. A aquellos también se les impuso la prisión preventiva.

La Multisectorial contra la Violencia Institucional de Rosario entiende que la violencia policial es una de las deudas más importantes de la democracia y ha recrudecido en un contexto político, social y cultural que avala y habilita cada vez más decididamente estas prácticas represivas y violatorias de los Derechos Humanos.

“Lo que el río no se llevó” es un festival para recordar que los cuerpos de Franco y Alejandro fueron devueltos por el Paraná luego de ser violentados por el accionar policial. También es para recordar que el río no se llevó las historias de vida de Franco y Alejandro. El río no pudo borrar que Franco era un hijo, un hermano, un padre, que a Alejandro le gustaba el chamamé y que le decían Kiki.

Tampoco pudo evitar la lucha de sus familiares. No pudo borrar la obstinada búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia por parte de familiares, amigos y organizaciones políticas, culturales, sociales y académicas que los acompañan. Las desapariciones forzadas pretenden borrar huellas de violencia anterior y sostener en el tiempo la impunidad.