Festival Internacional de Arte y Tecnología 404, vía streaming desde Humanidades

“Toda conquista es la reubicación de un miedo”, concluye Gina Valenti, directora y curadora del Festival Internacional de Arte y Tecnología 404 en su manifiesto Hoax The System, texto que inaugura y posibilita la 13a edición de su Festival que hoy se presentará en la capital colombiana y se podrá seguir vía streaming desde Rosario.

Valenti, artista, docente y gestora, organiza el 404 desde hace más de una década y lo hace como un acto vital por encontrar nuevas preguntas que le permitan a la gente independizarse. No reconoce fronteras y con ese pulso convoca a artistas sin aplacarse por las distancias por que su capacidad de analizar el mundo no tiene límites, es global, como el sistema mismo.

Hasta Colombia, un país que fue noticia porque allí perdió la paz, está viajando el Festival. “Más allá de que la paz se firme o no, es algo que se tiene que construir y mantener en el tiempo: Que estas decisiones estén teniéndose que tomar nos muestra que el mundo es un lugar injusto y donde estamos solos”, dijo Valenti a El Ciudadano.

Mientras el país y el mundo se vuelven cada día más injustos, en los últimos encuentros, el carácter político del Festival va tomando fuerza invitando a asumir compromisos para vislumbrar una salida. “El otro ya está involucrado, hay que ver dónde y si lo sabe o no”, analizó Valenti. Y ahondó: “Estamos frente a una pelea comunicacional; somos el territorio donde la guerra está ocurriendo”.

“¿No es extraño entonces que aun así sigamos creyendo en todo lo que nunca vemos?”, se pregunta Valenti. Para asumir un rol protagónico de la vida parece ser necesario, primero, descubrir los engaños que plantea el sistema. “Para que uno pueda creer tiene que descreer de otras cosas. Descreer de las grandes verdades es un camino de ida. Cuando la primera mentira cae al piso, este «Hoax» también cae; es un efecto dominó”.

—¿Por qué te interesó el concepto de Hoax?

—Porque no es una mentira, es una información que adopta las características de algo cierto. Este sistema trata de reducirnos, de simplificarnos, de decirnos: “Sos tu nombre, sos lo que tenés”. ¿Somos lo que nos pueden quitar? Este sistema nos está llevando hacia el miedo y la acumulación, y a la creencia de que lo que uno consume lo legitima. El otro empieza a ser, en vez de alguien a quien uno tiene que proteger, un enemigo porque no piensa igual.

Una puerta para ingresar al 404

El 404 convoca cada año a una multitud de actores interesados en la relación entre arte, tecnología y comunicación. Desde Rosario llegó al mundo y con postulados que profundizaron sobre los vínculos entre hombres y máquinas logró el interés de países disímiles en sus culturas como Italia, España, Suiza, Austria, Bélgica, Taiwán y Rusia que requirieron la edición en sus ciudades.

Para Valenti, Rosario siempre fue un lugar clave pero, como contó, en 2016, el Festival no será parte de la agenda local. “Nos duele que no se pueda realizar acá pero no es una decisión propia; intentamos todo pero existe una falta de compromiso de las instituciones y gestiones culturales para apoyar las producciones que no sean oficiales”.

No obstante, esta tarde, desde las 17, en el Nuevo Edificio de la Facultad de Humanidades (Corrientes 745) habrá una puerta de ingreso a la dimensión 404 cuando, en vivo y vía streaming, se muestre el montaje de las obras desde Bogotá. “A las 20 recorreremos la muestra juntos”, explicó Valenti.

“El lugar es el pensamiento: Con esto lo vamos a demostrar para que nadie se quede afuera”, dijo Valenti al tiempo de agradecer a su equipo y al apoyo de las autoridades de Humanidades y Artes.

Manifiesto

“Toda conquista es la reubicación de un miedo”, afirma Gina Valenti en el manifiesto que ideó y acompaña la 13a edición del Festival. Se conoce al “Hoax” como todo intento de hacer creer que algo falso es verdadero.

Cuando nos vamos a dormir nos enfrentamos a mundos más justos y más terribles que aquél que abandonamos. Todo puede suceder allí, donde nuestra humanidad se antepone a cualquier consecuencia, en esa versión que no cuidamos y, aun así, no busca ocupar nuestro lugar.

Cuando nos despertamos, las que caminan son nuestras réplicas. Creamos monstruos para inventar el miedo. Comenzamos todo lo que puede interrumpirse. Somos nosotros el territorio en donde la guerra está ocurriendo. Ni siquiera en nuestra mente se libra una batalla, sino en la estructura que hemos defendido durante toda la vida.

Somos el sitio de los descubrimientos y el que los oculta; incertidumbres que se trasladan de un lugar a otro. Confiamos en todo lo que esperamos no tener que comprender pero nuestras mentiras no sostienen mundos nuevos. Les temen. Desconfiamos de los sucesos increíbles cuando se repiten en el tiempo porque nada nos asombra si ocurre más de una vez. ¿No es extraño entonces que aun así sigamos creyendo en todo lo que nunca vemos?

Visitamos los lugares que otros conquistan; tropezamos con las ruinas cuando no nos caemos. Algunos países tienen bombas suficientes para mantener a salvo a nuestras familias de las otras. Que nunca algún desastre sea nuestro refugio.

Tenemos miedo de quienes menos tienen, de ésos que sólo se tienen a sí mismos. Un terror fundado en la certeza de que sólo somos lo que nos pueden quitar. Cuando el acceso es lo único que nos legítima la falta de acceso nos expulsa.

Hay una eterna ausencia que es la nuestra, porque somos la promesa que otros cumplen. La genética histórica nos completa, pero a todo lo que nos sobra le faltamos.

Nuevamente: el mundo de otros nos conquista. Lo que vendrá siempre desembarca sobre lo que no comprende. Pero el corazón es una gran corteza que para unirse sabe quebrar cualquier distancia. Hay un mundo que nos manda a dormir porque nunca lo hace. La Humanidad es lo que queda de la Humanidad.

