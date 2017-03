Festival de protestas y paros para la semana próxima

Docentes nucleados en el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) anunciaron un paro de actividades por 72 horas para la semana próxima en toda la provincia. El lunes 6 y martes 7 se movilizarán en rechazo a la falta de convocatoria para la paritaria federal, en tanto, el miércoles 8 lo harán en adhesión al día de la mujer trabajadora. En paralelo, los docentes de Amsafé votarán en asamblea si aceptan la oferta de un aumento del 19,5 por ciento en dos tramos, aunque ya adelantaron que será rechazada.

En una semana que promete ser convulsionada, los trabajadores municipales anunciaron un paro sin asistencia a los lugares de trabajo para el jueves 9. En tanto, el martes van a movilizar junto con la Confederación General de Trabajo (CGT) y el miércoles 8 se congregarán en la puerta de la Municipalidad para pedir por los derechos de las mujeres trabajadoras. Al paro nacional docente de lunes y martes se sumarán también los médicos agrupados en el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus), quienes rechazaron la propuesta del gobierno provincial realizada ayer, similar a la de los docentes. Con la misma oferta, la provincia se reunió con los trabajadores de la administración central (ATE-Upcn) quienes resolvieron pasar a un cuarto intermedio, pero adelantaron el rechazo.

Paro de Sadop

En consonancia con el paro nacional de Ctera por la falta de convocatoria a una paritaria federal, los docentes de la provincia agrupados en Sadop resolvieron lanzar un paro de 48 para el lunes y martes de la semana próxima. La medida de fuerza continuará el miércoles 8 en adhesión al paro nacional de mujeres. “Consideramos que la propuesta de la provincia es insuficiente y está muy lejos de nuestros planteos. Además, no vimos la voluntad de generar otra propuesta alternativa más cercana a nuestro pedido”, señaló el secretario general de Sadop Rosario, Martín Lucero. El dirigente advirtió que la oferta del 19,5 por ciento en dos tramos dista mucho del 30 y 35 por ciento que los docentes plantearon inicialmente. “No reconoce ningún tipo de monto retroactivo del año pasado. La provincia sostiene que no hubo pérdida del poder adquisitivo y no fue así”, expresó Lucero y manifestó la disconformidad con la cláusula gatillo. “Se aplica la estadística del Ipec, pero no tenemos control sobre esa cifra. Las estadísticas son noticias de ayer. La inflación de un mes se conoce recién al siguiente, por lo que el sistema de aumento automático no es real”, concluyó Lucero y advirtió que el miércoles 8 por la tarde se reunirán en asamblea para determinar las acciones a seguir en las próximas semanas en caso de que la provincia no mejore la oferta salarial.

En cuanto a la adhesión al paro nacional de mujeres, el secretario general de Sadop indicó que desde el gremio pretenden dar un mensaje de igualdad y respeto a la mujer. “Desde las escuelas queremos sentar nuestra posición sobre la igualdad de género, más aún en un sindicato como el nuestro en el que la mayoría son mujeres. Por eso exigimos a los gobiernos provinciales y al gobierno nacional la implementación de manera urgente de políticas públicas que garanticen los derechos de todas y todos”, señaló Lucero.

Municipales

Ante la falta de una propuesta salarial de parte de la provincia, el secretario general de los municipales, Antonio Ratner, afirmó que el próximo jueves 9 de marzo realizarán un paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. La medida se duplicará los días 14 y 15 de la otra semana, en caso de no llegar a un acuerdo.

“No hay una definición con respecto a la política nacional para empleados públicos. Santa Fe no quiere ser el primero en plantearlo, sino que quiere esperar que definan otras provincias y el Estado nacional. Como se está discutiendo la devolución de la deuda a Santa Fe, la provincia quiere seguir las directivas de la nación y eso va en contra de los trabajadores”, aseguró Ratner, en diálogo con El Ciudadano. Desde la Federación de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (Festram) responsabilizaron al gobierno nacional de la grave situación económica y social que atraviesa la clase trabajadora y repudiaron las políticas de ajuste que instrumenta el gobierno de Mauricio Macri.

Siprus

Los profesionales de la salud agrupados en Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus) rechazaron la oferta presentada (19,5 por ciento en dos partes) y resolvieron parar el lunes y martes de la semana próxima.

“La propuesta implica en el bolsillo sólo 2.800 pesos de aumento anuales y lleva el sueldo inicial a 17.800. Nos parece insuficiente y menospreciante del trabajo que hacemos”, explicó la presidenta de Siprus, María Fernanda Boriotti.

Los profesionales exigen un salario mínimo de 25 mil pesos inicial, que contemple la depreciación salarial de los años anteriores. “La oferta de la provincia está por fuera de la pérdida del poder adquisitivo. El gobierno provincial sigue el supuesto de la inflación futura en la misma línea que el nacional”, agregó Boriotti. La presidenta del gremio indicó que la negociación pasó a cuarto intermedio para la semana próxima, en tanto el lunes y martes adherirán a la huelga nacional de otros sindicatos.

ATE y UPCN

El ministro de Gobierno Pablo Farías recibió a los representantes de los gremios de los trabajadores de la administración central, encabezados por el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Jorge Molina, y su par de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Jorge Hoffmann. En la reunión la provincia propuso un incremento del 19.5 por ciento a pagar en dos tramos (el primero en marzo y el segundo en julio), similar a la propuesta ofrecida este miércoles a los gremios docentes. Los gremios adelantaron su rechazo. A nivel nacional ATE parará lunes y martes próximos.

Bancarios

Consultado sobre las paritarias, el secretario general dijo que el acuerdo ya está cerrado. “Negociamos un 24,5 por ciento retroactivo al 1º de enero, con una cláusula que establece que cuando la inflación pase el 19.5 por ciento, la diferencia la debemos cobrar en retroactivo”, concluyó Layús.

Gremios industriales se movilizaron en defensa de los puestos laborales

Distintos gremios de la industria (Smata, UOM, Carne, Madereros) se concentraron frente a las puertas de la sede local del Ministerio de Trabajo, ubicado en Rioja y Sarmiento, para reclamar por la crítica situación del sector. En particular, por la pérdida de las fuentes de trabajo, los tarifazos y el golpe que produjo la apertura de las importaciones. Desde el Movimiento Sindical Rosarino acompañaron la medida junto con otras organizaciones sociales. Los gremios elevaron un petitorio al Ministerio de Trabajo de la Nación y al gobernador Miguel Lifschitz, en el que se puntualizan las consecuencias del modelo económico.

“Las medidas que se tomaron golpean muy fuerte al sector industrial. Como pymes nos perjudica el tarifazo y la apertura de importaciones se refleja en el cierre de empresas. Las madereras tienen problemas y la industria del calzado empezó a cerrar los establecimientos”, señaló Antonio Milici, secretario adjunto de Smata Rosario.

El dirigente advirtió que enviaron un petitorio al Ministerio de Trabajo de la Nación y al gobernador Miguel Lifschitz para explicar la situación que están padeciendo. “Queremos que el gobernador y la sociedad estén al tanto de lo que está pasando, no sólo con los industriales sino con las multisectoriales”, agregó Milici, y aseguró que la provincia es tan responsable como el gobierno nacional. “El ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, no se comunicó con nosotros pero la gran responsabilidad es tanto de la provincia como de Nación. La provincia no está en conocimiento de las empresas que están cerrando y nosotros como pymes tenemos alrededor de 8 mil puestos de trabajos menos en Santa Fe”, concluyó Milici.

El gremio municipal se hizo presente en la movilización y acompañó a los trabajadores de la industria en defensa de los puestos de trabajo. “Los municipales apoyamos este tipo de movilizaciones. Vamos a pedir por la industria nacional y por la baja en los tarifazos. Siempre que haya ajustes, vamos a estar del lado de los trabajadores que nos necesiten”, señaló a El Ciudadano Antonio Ratner, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario.

El delegado adelantó que desde el gremio le solicitaron al gobernador, Miguel Lifschitz, que se reúna con empresarios y trabajadores para buscar alternativas que favorezcan a la industria local. “Desde las empresas públicas tenemos que ver cómo podemos ayudar a las pymes que tienen alto costo energético. Ojalá que el gobernador escuche el pedido y se siente con los trabajadores y los empresarios para defender el trabajo en Santa Fe. Queremos que se pronuncie con respecto al libre arancelamiento a las importaciones, que es lo que está destruyendo la industria local”, explicó Ratner.

Desde la Bancaria, que integra el Movimiento Sindical Rosarino, hicieron hincapié en las consecuencias del modelo económico y en las medidas que favorecieron las importaciones.