Fernández: “Fuimos de menor a mayor”

José Luis Fernández es uno de los jugadores que llegó a Central de la mano de Eduardo Coudet, en el inicio del ciclo del Chacho como DT. Después de un período de adaptación, el volante izquierdo se ganó un lugar en el primer equipo. Y desde hace un tiempo es habitual verlo entre los titulares.

Desde ese lugar, Fernández analizó este arranque de torneo de los auriazules. Y también habló de la seguidilla de partidos que se viene. Eso incluye los cotejos de sexta y séptima fecha del torneo local (Estudiantes como visitante y Newell’s en el Gigante); y también el cotejo de cuartos de final de Copa Argentina ante Boca.

—¿Cómo los encontró este para te por las eliminatorias mundialistas?

—Creo que bien. Obviamente que, después de ganar 5 a 0, siempre tenés una semana tranquila. Estos días sin fútbol nos permite recuperarnos y prepararnos bien para lo que viene, ya que tenemos una seguidilla importante: Estudiantes, Newell’s y Boca por Copa Argentina.

—¿Cuál es el balance que hacen hasta ahora?

—Fuimos de menor a mayor. Para mí, el primer tiempo con Defensa y Justicia fue el mejor que tuvimos en el torneo. Pero después, en el segundo tiempo de ese partido, tuvimos un decaimiento. Y en los siguientes también. Por suerte, a partir de lo que hicimos ante Deportivo Morón, encontramos la solidez y empezamos a levantar en el juego.

—¿Qué aspectos mejoraron en los últimos partidos?

—Veo mucha solidez defensiva, que me parece que era lo que nos faltaba al principio del torneo. Ya hace varios partidos que no nos vienen convirtiendo goles.

—Ahora les tocará enfrentarse con rivales importantes ¿Es bueno eso para saber dónde están parados como equipo?

—Seguro, después de la seguidilla vamos a ver. Es un lindo desafío para nosotros; vamos a tener una linda medida para ver para qué estamos. Ojalá podamos ganar y acercarnos a Estudiantes. Y después ganar el partido siguiente (NdR. ante Newell’s), que es muy importante para nosotros y para la ciudad. Sabemos también que en estos días se define la fecha para jugar contra Boca por la Copa Argentina, competencia en la que estamos muy cerca de volver a jugar otra final.

—Ante Boca se jugaría el próximo miércoles 2 de noviembre. ¿Es importante que ese partido no se programe para disputarse unos pocos días después del Clásico?

—Creo que sí. El Clásico se juega como una final aparte. Las sensaciones entre semana son diferentes a las de otros partidos. Eso genera una cuota de nerviosismo que influye mucho en el desgaste que sufre uno. Si por la Copa se juega en noviembre, no tengo dudas de que vamos a tener la cabeza un poquito más relajada.

—Teniendo en cuenta lo que sucedió en la final de la edición pasada. ¿Te parece bueno o malo que haya tantas polémicas en la previa del juego ante Boca?

—Lo que pasó el partido pasado ya todos saben. Nosotros tenemos una sed de revancha muy grande con ese partido. No influye dónde ni cuándo se juegue, nosotros lo queremos jugar cuando sea y, obviamente, ganarlo. Nada hará volver atrás lo que pasó en aquella final, y a los que tuvimos la oportunidad de jugarlo nos va a quedar una espina por siempre. Personalmente tengo muchísimas ganas de jugarlo.

—¿Ponés al partido con Boca a la altura del que afrontarán ante Newell’s?

—Son dos sensaciones diferentes. El partido con Newell’s es un torneo aparte para nosotros. Lo tenemos que ganar como sea, lo que importa ahí es el resultado. Y si bien en el partido con Boca también va a importar el resultado, se generan otro tipo de sensaciones.

Llevaba más de un año sin anotar goles

Con el gol anotado el sábado pasado ante Arsenal, José Luis Fernández cortó una racha adversa. El volante llevaba más de un año sin marcar goles con la casaca auriazul en el torneo de primera. El último tanto del zurdo de 29 años por el campeonato local, había sido el 19 de setiembre. Ese día, por la fecha 25 del torneo, el Canalla derrotó a Godoy Cruz en Mendoza por 3 a 0 y Fernández anotó el tercero.

—La fecha pasada ante Arsenal te tocó convertir tras un buen tiempo sin conseguirlo.

—Sí, es verdad. Más que nada fue un desahogo personal. Venía de errar muchos goles. Creo que el que más influyó fue contra Vélez, cuando íbamos 1-0 perdiendo. Si empatábamos nos podíamos armar mejor. Pero no definí bien la situación que se me presentó. No se me venía dando el gol, y en el partido del otro día también había errado en la jugada previa del penal. Por eso, el primer instinto que tuve fue pedírselo a Marco (Ruben). Ya todos lo conocemos a Marco, y con el gesto de grandeza que tiene siempre, me lo dejó patear. Me preguntó si estaba seguro, le contesté que sí, y en el vestuario le agradecí.

Damián Musto se pierde el Clásico

El entrenamiento de ayer dejó un saldo altamente negativo para lo que viene. En un trabajo de fútbol en espacio reducido, Damián Musto sufrió una lesión en el ligamento interno de la rodilla derecha. El volante estuvo ayer en el Mapaci, donde fue sometido a un estudio de imágenes en el que se constató la seriedad de la lesión, que le demandará entre 4 y 6 semanas de recuperación. Por lo tanto, el casildense se perderá el Clásico ante Newell’s.

Temas Canallas

Cierran la semana en Arroyo. El plantel auriazul concluirá la semana de trabajo en la mañana de hoy. Y lo hará con una práctica matinal en el predio de Arroyo Seco. La vuelta al trabajo será el próximo lunes. Ese día, el equipo de Coudet iniciará la preparación para visitar a Estudiantes de La Plata por la fecha 6 del torneo. Para ese partido, que se disputaría el sábado 15 de octubre en cancha de Quilmes, el Chacho aguarda la evolución de dos lesionados: Villagra y Teo Gutiérrez. Ninguno de los dos tiene asegurada la presencia en el cotejo ante el Pincha.

Esperando por el Ruso. En Central siguen aguardando la habilitación del Ruso Rodríguez. Pero según confiaron fuentes dirigenciales, si no surgen novedades positivas en los primeros días de la semana que viene, existe la chance de que se interrumpa la cesión a préstamo, y el arquero regrese a Independiente, club dueño de su pase. Rodríguez llegó a Arroyito a fines de agosto, pero todavía no pudo jugar. Es que el Rojo tiene problemas con inhibiciones, y Rodríguez no fue habilitado por AFA. Mientras esperan por la resolución del caso, que se encuentra en la Cámara de Apelaciones, el Ruso Rodríguez ya se perdió, entre Copa Argentina y torneo local, 7 partidos.

Se viene la doble asamblea. La dirigencia auriazul anunció la realización de la asambleas general ordinaria y extraordinaria. Estas se llevarán a cabo el miércoles 12 de octubre a las 19 en el Cruce Alberdi. Durante la cita será tratado el Presupuesto del período que comprende desde julio de al 30 de julio de 2017. Y también se pondrá a disposición la memoria y balance general del 127º ejercicio anual (desde julio de 2015 hasta junio de 2016). Además, habrá una sesión informativa en la que se darán a conocer, entre otras cuestiones, las inversiones realizadas en la contratación de refuerzos, uy los ingresos por transferencias de futbolistas del club.