Fein participó de la apertura del Congreso Internacional de Museos de Derechos Humanos

La intendenta Mónica Fein participó este martes de la apertura del Congreso 2017 de la Federación Internacional de Museos de Derechos Humanos (FIHRM) en Sudamérica. Bajo el lema “Museos, Democracia y Derechos Humanos. Desafíos y dilemas en la trasmisión de historias”, destacados especialistas intercambian experiencias y debaten cómo llegar a más públicos en la sede de la Fundación Internacional para la Democracia, ubicada en Sarmiento y Santa Fe.

La titular del Ejecutivo local acompañó la apertura del congreso “que tiene por misión la reflexión y el debate en torno a dos conceptos fundamentales de la escena contemporánea: Democracia y Derechos Humanos”, dijo; y sumó: “Es nuestra responsabilidad trabajar en pos de sostener la defensa de la dignidad humana allí donde ella esté amenazada”.

“El milenio que recién ha comenzado nos enfrenta a duras pruebas y desafíos, el drama de los refugiados, el resurgimiento de los fundamentalismos y la xenofobia, también el levantamiento de nuevos muros separando comunidades, el fantasma de nuevas expulsiones: no otra cosa que nuevas formas de la violencia, algo que nos obliga a no ser indiferentes y a enunciar con claridad nuestro no consentimiento con esa dimensión de lo injusto”, afirmó la mandataria.

La intendenta Fein, junto al presidente de la Fundación Internacional para la Democracia, Guillermo Whpei y el presidente fundador de la FHIRM, David Fleming, inauguraron el Museo Internacional para la Democracia, ubicado en el subsuelo del Palacio Fuentes.

“Queremos que este espacio que hoy arranca sea un lugar de reflexión”, dijo Whpei. “El Museo estará al servicio de la gente”, finalizó.