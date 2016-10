Fein: “Desconozco la cantidad de gendarmes que llegaron”

La intendenta Mónica Fein pidió paciencia y analizó que es imposible todavía evaluar el impacto de las recién llegadas fuerzas federales en la ciudad. “Es difícil hacer un balance, hay que esperar un tiempo para ver si realmente pueden ir a donde queremos que vayan”, resumió. En tanto, la mandataria volvió a admitir que aún no sabe cuántos gendarmes y policías federales hay recorriendo Rosario. “Tampoco tenemos que basarnos sólo en el número, aunque siempre esperamos que lleguen más”, admitió.

Las palabras de Fein se dieron ayer en el marco del acto en el Monumento a la Bandera por el Día de Rosario y su patrona. La intendenta presidió el evento junto al arzobispo local, monseñor Eduardo Eliseo Martín, y autoridades civiles, militares y eclesiásticas.

Tras el discurso de rigor, y ante los cronistas que se acercaron al lugar y la consultaron otra vez sobre el número final de efectivos federales que llegaron, Fein no esquivó el bulto. “No lo sé”, dijo la mandataria.

“Hubo un acuerdo general de trabajo en conjunto pero no de número, así que desconozco la cifra exacta. Puedo preguntar cuántos hay, pero tampoco es que tenemos que basarnos sólo en la cantidad. De todas formas, está claro que siempre esperamos que lleguen más”, agregó la intendenta.

El interrogante surge dado que aún no está claro cuál es la cifra estimada que desembarcó dos semanas atrás bajo el anuncio del gobierno nacional.

Por lo pronto, son muy pocos los agentes que se observan patrullando la ciudad. Ni siquiera la propia Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, entregó cifras. Y tampoco lo hizo el gobernador Miguel Lifschitz.

En ese escenario, Fein también estimó que aún es difícil hacer un balance sobre la actuación de los nuevos gendarmes, policías federales y prefectos. “Hay que esperar un tiempo para ver si realmente pueden ir a donde queremos que vayan”, resumió.

En tanto, mencionó que el objetivo de este tercer desembarco es claro: “Desarticular los actores del delito que ponen en situación de violencia a la ciudad”. Y luego mencionó que “es fundamental que los gobiernos sean uno solo en esa lucha, igual que la Justicia”.

Fein recordó que el gobierno local avanzó en varias medidas vinculadas a reforzar la seguridad en la ciudad en las últimas semanas.

“A través de la emergencia decretada por el Concejo, hemos fortalecido las áreas de alumbrado, podas y estamos realizando obras urbanas. Y esta semana entregamos también mecanismos de alarmas comunitarias. Todo lo que permita colaborar con la seguridad ciudadana dentro de las competencias del municipio lo vamos a implementar”, señaló.

En tanto, en el discurso central del acto oficial, la mandataria hizo eje en un tramo a los hechos de violencia que cruzan la ciudad.

“El presente pone hoy a Rosario como una ciudad que enfrenta el flagelo de la violencia. No la escondemos, no la negamos, buscamos alternativas a los nuevos desafíos. Como intendenta, y por sobre todas las cosas comprometida con buscar las soluciones que nos permitan vivir mejor, estoy convencida de que será el esfuerzo de todos los niveles del Estado, de toda la sociedad, lo que nos permitirá superar la situación”, sostuvo.

Tras eso, Fein señaló que el “Día de Rosario es también un buen día para que juntos hagamos un pacto que nos invite a cuidar y expandir los valores universales de la solidaridad y la convivencia, un pacto que ponga a la vida como bien supremo y logre expulsar a la violencia de nuestro lado. En definitiva, un pacto asentado en esas premisas y valores que hacen que, al alcanzar su cumplimiento, nuestras vidas sean, en la brevedad de nuestro paso por el mundo, mucho más luminosas, mucho más justas y mucho más dignas”.

“Creo que es nuestro compromiso, nuestro empeño, pero por sobre todo la decisión política irrenunciable de este gobierno de gestionar los recursos y herramientas indispensables para hacer lo que nos falta y logremos vivir mejor; esa será la posibilidad de dar batalla a la violencia. La Rosario de la solidaridad, del trabajo, de la producción, de la imaginación y de la innovación es la que nos motiva a seguir trabajando”, completó Fein.

Con todo, sobre el final la intendenta dijo estar “preocupada por la pobreza, la desigualdad y la inequidad”. “

“Hasta que no se logre una distribución equitativa de la riqueza, no se resolverán los males de la sociedad, nos dice el papa Francisco. También nos hace reflexionar y nos interpela diciéndonos que “«no existe peor pobreza material que la que no permite ganarse el pan y priva de la dignidad del trabajo»”, agregó la titular del Palacio de los Leones, y concluyó que “en estos tiempos complejos, lejos de sentirnos abatidos y desalentados, redoblamos más los esfuerzos para lograr enfrentar la adversidad y de ese modo derrotar definitivamente las causas y las razones que hace que tantas veces se oscurezca el justo y debido bienestar de nuestras vidas”.

Intendenta, con el jefe local de los gendarmes

Tras el acto en el Monumento Fein recibió en el Palacio de los Leones al comandante general Claudio Brilloni, quien coordina todos los operativos de inteligencia desde el arribo de las fuerzas federales a la ciudad.

Así, el de ayer fue el primer encuentro que la mandataria mantuvo con el referente de los efectivos que llegaron a Rosario.

La jefa comunal estuvo acompañada en el encuentro por los secretarios municipales de Gobierno, Gustavo Leone; General, Pablo Javkin, y de Control y Convivencia, Gustavo Zignago.

“Fue una muy buena reunión”, explicó Fein y agregó que “fue un encuentro necesario en el que pudimos manifestar la voluntad de la ciudad de trabajar de manera coordinada, aportando toda la información de la que dispone el municipio por su inserción en cada barrio de la ciudad, y toda la colaboración para trabajar con las áreas operativas y de control”.

En la oportunidad, Fein y sus funcionarios repasaron junto al comandante de Gendarmería las actividades y acciones que el municipio realiza en materia de seguridad, los operativos que se realizan coordinadamente con la Policía de Santa Fe; como también aquellas en las áreas sociales.

“Pudimos volcar información relacionada a las tareas que realizamos en los 28 barrios que priorizamos para llevar adelante acciones urbanas y sociales que nos permitan abordar la violencia”, detalló la intendenta en referencia a la extendida labor que se desarrolla a través del Plan Abre y de los efectores que realizan tareas de contención social.

Por su parte, Brilloni manifestó que las fuerzas federales se encuentran trabajando en la ciudad sin inconvenientes de coordinación con sus pares y autoridades locales.

Lo apresan al evadir un control

Un hombre fue apresado este viernes por personal policial, luego de evadir un control. Al ser detenido, se le encontró un arma de fuego en el auto. También fue comprobado que conducía alcoholizado. Fue trasladado a la comisaría 15ª.

Fuentes oficiales informaron que este viernes a la mañana, policías que desarrollaban un procedimiento en bulevar Oroño y Jorge Cura intentaron interceptar a un auto que evadió el control y siguió su marcha. Lo siguieron y finalmente, en Circunvalación, a la altura de España, lograron detenerlo.

Los uniformados dieron intervención a la secretaría de Control y Convivencia Ciudadana ya que advirtieron olor a alcohol. Los agentes municipales asistieron al lugar, le efectuaron al conductor el correspondiente test de alcoholemia, que dio resultado positivo. Tenía 1,57 gramo de alcohol en sangre, un nivel no permitido para la conducción.

En tanto, al momento de revisar el vehículo, los policías hallaron una pistola con 10 balas. Ante esta situación, se procedió al arresto del hombre, mientras que personal de Control y Convivencia se encargó, a pedido de la Justicia, de trasladar el auto a la comisaría 15ª a donde también fue derivado el apresado.