Federico Carrizo sigue cerca de Arroyito

Federico Carrizo sigue cerca de convertirse en el segundo refuerzo de Central en este libro de pases. ¿Qué falta? Que los auriazules se pongan de acuerdo con sus pares de Boca en cuanto al porcentaje de los derechos económicos que comprarán del Pachi. Los Xeneizes tienen el 60 por ciento y los canallas poseen el 40 restante. Lo que está descartado es la posibilidad de que el volante llegue a préstamo a Arroyito. Pero hay más: la dirigencia quiere sumar una tercera incorporación. ¿El apuntado? Santiago Rosales, sin mucho lugar en el Racing de Diego Cocca.

Según trascendió desde Capital Federal, Daniel Angelici y los suyos le propusieron a Central distintas posibilidades para cerrar la operación. Una de ellas es la venta del 60 por ciento que poseen de Carrizo en una suma que rondaría los dos millones de dólares. En principio, la negociación avanzaría por el traspaso de un 20 por ciento. Pero esto iría de la mano con un compromiso de compra del 40 restante.

Esto es lo que se seguirá discutiendo entre las partes. En Arroyito, los dirigentes mantienen un alto optimismo de que las negociaciones terminen bien.

El Canalla se prueba por sexta vez

Central jugará su sexto ensayo de pretemporada. El rival de turno será Atlético Paraná, que milita en la B Nacional, y se disputarán dos encuentros: uno para suplentes y, en segundo turno, otro para titulares. El horario de inicio está pactado para las 17.30, y el escenario será el Gigante, pero los cotejos se desarrollarán a puerta cerrada. Tras la práctica en Arroyo Seco, Paolo Montero no confirmó la formación del equipo para afrontar el partido ante los paranaenses. Pero esta no diferirá demasiado de la que viene utilizando en los amistosos anteriores. En principio, el once titular iría con: Diego Rodríguez; Víctor Salazar, Renzo Alfani, José Leguizamón y Cristian Villagra; Paulo Ferrari, Damián Musto, Gustavo Colman y José Luis Fernández; Germán Herrera o Fabián Bordagaray y Teófilo Gutiérrez. El que todavía no estaría en condiciones de hacer fútbol es Marco Ruben, quien transita la última etapa de recuperación del edema óseo que se le detectó en el calcáneo izquierdo. Por lo que el goleador continuará siendo preservado por el cuerpo técnico que comanda Montero.

“Tengo más deudas todavía”

“Después de las escuchas, tengo más dudas todavía de aquel arbitraje de Ceballos”, le dijo Raúl Broglia a Radio Télam, recordando la escandalosa tarea del juez en la final de la Copa Argentina 2015, en la que Boca derrotó a Rosario Central.

El presidente del Canalla admitió haber sentido “mucha tristeza” al escuchar los audios que trascendieron al espacio público en los últimos días. Allí se reproducen charlas telefónicas que sostuvieron hace algo más de un año el titular de Boca, Daniel Angelici, tanto con quien por entonces gobernaba AFA, Luis Segura, como con el presidente del Tribunal Disciplinario de la entidad, Fernando Mitjans.

“Cuando escuché lo que dijo Segura, ahí me di cuenta de todo; yo en ese momento le creía al presidente de AFA”, recordó un dolido Broglia.

“Lógicamente que cuando tuve la oportunidad de escuchar lo que dijo Angelici en esos audios, se me vino la película de Ceballos”, se lamentó el mandamás auriazul, en clara alusión al pésimo arbitraje que padeció Central en la definición de la Copa Argentina 2015 en Córdoba.

De todos modos, según Broglia, “lo más grave no es el pedido de Angelici, el tema es que los de-más lo acepten, como en ese momento lo hizo Segura o Mitjans, que ya tendría que haber renunciado”. Y para terminar añadió: “Todo esto da mucha tristeza, porque te queda la sensación de que con el trabajo no alcanza, y que estas influencias terminan pesando”.

“Tengo que aprovechar la oportunidad”

Diego Rodríguez fue uno de los jugadores más favorecidos del plantel de Rosario Central con la llegada de Paolo Montero. Es que, tras la salida de Sebastián Sosa a fin de año pasado, se especulaba con que el técnico uruguayo buscaría u reemplazo para la posición entre los refuerzos permitidos para este libro de pases. Pero no fue así. Para cubrir la baja de Sosa, Montero se quedó con los guardametas que estaban en el plantel, el Ruso y Jeremías Ledesma.

Y en lo que va de la pretemporada, quedó claro que Rodríguez, quien formó parte del equipo titular en todos los ensayos de verano, arranca con prioridad por sobre Ledesma.

“Fue muy largo lo de mi llegada a Central, siempre me costaron las cosas, por eso sé que hoy tengo que aprovechar esta oportunidad que se me presenta”, señaló el Ruso, en diálogo con Una Buena Tarde, programa deportivo que se emite diariamente por Del Plata Rosario (FM 93.5). Y reconoció también que existe “una sana competencia por el puesto con Ledesma”, con quien “vamos juntos a entrenar, hablamos de fútbol y de la vida”.

Más tarde, Rodríguez habló de la propuesta defensiva de Montero: “La idea es mantener la última línea lo más lejos del área posible, el orden táctico no implica meterse atrás”. Y también advirtió que “desde el primer día que llegó”, el técnico uruguayo “nos inculcó su idea, y con el correr de los amistosos vamos a seguir entendiéndolo y corrigiendo lo que no salga bien”. Además, se mostró cómodo con el planteo de Montero de que “el arquero juegue como líbero, me gusta esa posibilidad”.

Y coincidió con que, a partir de los problemas defensivos que padeció el equipo en el último tiempo, “se les cayó mucho a los compañeros de la zaga central, pero ellos fueron los que pagaron los platos rotos, porque se defiende en equipo”.

Luego, al referirse a los objetivos cercanos, Rodríguez coincidió con los dichos del capitán Marco Ruben en la última conferencia de prensa. “El objetivo es el Clásico y clasificar para jugar alguna Copa”. Y se lamentó que, para este semestre, “no está el objetivo de pelear un campeonato, como viene sucediendo en los últimos años”.

Por último, el Ruso habló de su deseo de pronta reanudación del torneo, aunque puso reparos. “Estamos todos con ganas de volver a jugar por los puntos, pero tenemos que ser conscientes que hay chicos que la pasan mal”, confió el arquero auriazul. Y agregó: “Nos toca tener amigos en el ascenso que no llegan a fin de mes, que tienen que pagar alquileres y otros compromisos, y también hay que ponerse al lado de ellos”.