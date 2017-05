Federico Beligoy, designado a dedo para el Clásico rosarino

En la fecha de los clásicos, el Colegio de Árbitros designó a dedo al juez que tendrá el desafío de controlar las acciones en el Clásico del domingo a las 15 entre Newell’s y Central en el Coloso: Federico Beligoy. El ex internacional de 48 años, actualmente secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros, estará acompañado en la terna arbitral por Ezequiel Brailovsky y Javier Uziga, cuyas designaciones fueron anticipadas ayer por la AFA a pesar de que generalmente se dan a conocer los jueves. A Beligoy le tocará dirigir por segunda vez el Clásico de Rosario. La primera fue hace casi diez años atrás: el 16 de septiembre de 2007, cuando Central se impuso por 1-0 sobre Newell’s en el Parque con gol del colombiano Martín Arzuaga, en un partido que dejó secuelas para los rojinegros con la renuncia a la dirección técnica de Pablo Marini, luego de una apretada de los barras. En aquel partido, Central terminó jugando con dos futbolistas menos. Beligoy expulsó a Gervasio Núñez a los 40 minutos de la primera etapa, por un planchazo contra Hernán Bernardello. Y también le mostró la roja a Emiliano Papa por reaccionar a una agresión arrojándole un encendedor a un plateísta leproso. Beligoy tuvo una regular actuación en aquella lluviosa tarde en el Coloso. En el primer tiempo ignoró un penal para Newells, cometido por Damián Ledesma en perjuicio de Ariel Zapata. Y sobre el final del partido, acertó sancionando la infracción en el área de Lionel Vangioni sobre Arzuaga, que el propio colombiano transformó en el gol del conjunto canalla, conducido por entonces por Carlos Ischia. “Me ha tocado dirigir muchos clásicos y estoy muy agradecido que me hayan dado la posibilidad de participar en el partido más importante para la ciudad de Rosario”, manifestó Beligoy. “Me da mucha confianza que la designación haya sido directa. Esperemos que el domingo salga todo bien”. En relación a aquel Clásico que le tocó controlar en 2007, Beligoy lo recordó como “un partido muy intenso, en el que hicimos un buen partido con el equipo arbitral, a pesar de que tuvo dos expulsiones (NdR: Núñez y Papa) y un penal”. Según Beligoy, el Clásico entre Newell’s y Central se vive “con muchísima pasión y pertenencia. Este partido tiene identidad y pueblo. Es como una final en la que hay que sacar a relucir fútbol y personalidad”, concluyó el árbitro. No era el que esperábamos (por Claudio Martín / @arbitromartin) Federico Beligoy no era el árbitro que esperábamos. Por presente y porque hace rato que se le pasó el cuarto de hora. Eso sí, los antecedentes lo avalan para dirigir el Clásico. La única vez que lo hizo, dirigió muy bien. Expulsó a dos jugadores de Central y cobró un penal bien sancionado, dentro de un partido que se presentó muy complicado. Beligoy siempre ha sido un árbitro con autoridad. Y ahora, con la experiencia y con la espalda que tiene a partir de su cargo como secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA), no creo que se le pueda ir el partido de las manos. Al principio de su carrera, Beligoy era un árbitro muy tarjetero. Después, a medida que fue adquiriendo experiencia, supo administrar mejor las tarjetas. Y el conocimiento que los jugadores hacen sobre los árbitros hace que tengan en mejor comportamiento. El hecho de que Beligoy vuelva a dirigir el Clásico después de 10 años, significa que continúa en vigencia. No es fácil mantenerse durante tanto tiempo en primera división. Algo bueno ha hecho en su carrera. Yo siempre sostuve que las designaciones arbitrales deberían hacerse a dedo. Pero en este país, en donde todos desconfían de todos, debe hacerse por sorteo. Y si es un sorteo calificado como en este caso, mejor. El fútbol no pasa solamente por la actuación del árbitro. También pasa por los 22 jugadores, por los técnicos y por el comportamiento de los hinchas. Con 700 policías El Clásico tendrá a 700 efectivos policiales afectados al operativo de seguridad, según confirmó Diego Maio, director de Coordinación de Seguridad en Espectáculos Deportivos. Asimismo, el funcionario provincial anticipó que el domingo volverá a implementarse el programa “Tribuna Segura”, por lo que los hinchas de Newell’s deberán asistir al Coloso con el DNI. El operativo de seguridad se pondrá en marcha el domingo a las 7, mientras que las puertas del Coloso abrirán a las 12. En el movimiento de los planteles desde las localidades de Ricardone y Arroyo Seco estarán afectados 200 uniformados. Para el Banderazo de este jueves, en tanto, estarán afectados 120 efectivos policiales y 30 oficiales jefes.

: Trying to get property of non-object inon line