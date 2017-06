Feced III: convocan a una marcha contra la suspensión del juicio

Organizaciones sociales y de derechos humanos de Rosario convocaron a manifestarse hoy en contra de la “suspensión” del juicio oral y público por delitos de lesa humanidad de la causa “Feced III” que iba a comenzar este jueves. El juicio de la causa denominada “Feced III” iba a comenzar ayer y martes se informó oficialmente su “suspensión” debido a que uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal 2, Carlos Villafuerte Ruzo planteó la imposibilidad de asistir a las audiencias en Rosario por encontrarse a cargo de dos juzgados en la ciudad bonaerense de San Nicolás. Tras conocerse la suspensión sin plazos, las organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellas Juicio y Castigo convocaron a manifestarse hoy a partir de las 17 en la plaza 25 de Mayo donde todos los jueves las Madres realizan la “ronda”. A través de un comunicado divulgado ayer, las organizaciones definieron al acto de suspensión, “como una constante provocación del gobierno nacional contra el desarrollo de los juicios por crímenes de lesa humanidad”. Sostienen, “que la conformación del Tribunal se conoce hace tres meses, luego de una primera postergación-el 16 de marzo pasado- y a dos días de comenzar el juicio se conoce que uno de sus miembros elevó una presentación que frena el comienzo del juicio”. En la causa “Feced III” hay trece acusados, un sacerdote católico que fue capellán de la Policía de Rosario y doce integrantes retirados de la fuerza de seguridad. Están acusados de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura contra 155 víctimas del terrorismo de estado, que pasaron por el centro clandestino de detención, “El Pozo” que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la policía de Rosario hasta fines de 1978. El Tribunal estaba integrado los jueces Lilia Graciela Carnero (Entre Ríos), Francisco Miño (Santa Fe) y Carlos Villafuerte Ruzo (San Nicolás) quien interpuso un recurso y será la Cámara de Casación la que deberá decidir el planteo y de aceptarlo deberá nombrar otro miembro. Suspendieron otra vez el inicio de la causa Feced III

